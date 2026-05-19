Mala calidad del aire en la CDMX: ¿Hay cambios en el Hoy No Circula este 19 de mayo?

El programa Hoy No Circula seguirá operando este martes 19 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tienes pensado salir en coche, más vale revisar si tu vehículo puede circular o podrías terminar pagando una multa o hasta en el corralón. Aquí te contamos qué autos descansan, en qué municipios aplica y cuánto podrías pagar por incumplir la restricción.

Qué autos no circulan este martes 19 de mayo en CDMX y Edomex

Para este martes 19 de mayo, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

Además, los vehículos foráneos también deben respetar las restricciones establecidas por las autoridades ambientales del Valle de México.

Hoy No Circula martes|CAMe

En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula

El programa no solo opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, también aplica en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Entre los municipios donde sí aplica el Hoy No Circula se encuentran:

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Coacalco

Tultitlán

Chalco

La Paz

Chimalhuacán

Huixquilucan

Las autoridades ambientales mantienen estas restricciones para disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región metropolitana.

Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula

Saltarse el Hoy No Circula puede salir bastante caro. Los conductores que incumplan con la restricción vehicular pueden recibir multas económicas y la remisión del vehículo al corralón.

Actualmente, las sanciones pueden ir de los 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a multas de hasta 3 mil pesos en 2026.

Además del pago de la infracción, el conductor tendría que cubrir los gastos del arrastre de grúa y estancia en el depósito vehicular.

Qué autos sí pueden circular pese al Hoy No Circula

No todos los vehículos están obligados a detenerse. De acuerdo con las reglas del programa, están exentos:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad

Sin embargo, las autoridades recuerdan que durante contingencias ambientales las reglas pueden cambiar y activarse el Doble Hoy No Circula. En estos momento la calidad del aire en la Ciudad de México es mala.

Mala calidad del aire en la CDMX 18 de mayo|Gobierno de la Ciudad de México

Hasta el momento no se ha activado contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que el programa opera de manera normal este martes 19 de mayo.

Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día.