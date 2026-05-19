Mañanera de la presidenta Sheinbaum: Resumen de los temas tratados hoy martes 19 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión de este martes en Palacio Nacional. Sigue el resumen por Azteca Noticias.
En la mañanera de Sheinbaum correspondiente a este martes 19 de mayo de 2026, se revisaron los reportes periódicos del sector salud y se dio seguimiento a los temas de la agenda pública del país. En Azteca Noticias te presentamos un resumen de lo que trató la sesión.