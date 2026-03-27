Alerta doble por frío: CDMX enfrentará temperaturas de hasta 3 °C este sábado

El frío no da tregua en la capital. Este fin de semana, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para un descenso marcado en la temperatura que podría llevar el termómetro hasta los 3 °C, encendiendo la alerta por las heladas.

¿En qué alcaldías de la CDMX hará frío el sábado?

¿Vacaciones bajo el frío? Este fin de semana, específicamente el sábado 28 de marzo, la Ciudad de México vivirá un nuevo descenso en las temperaturas que podrían sorprender a más de uno.

El termómetro bajará de forma considerable durante la madrugada y el amanecer, provocando un ambiente gélido en distintas zonas de la capital. Autoridades han alertado que al menos seis alcaldías serán las más afectadas por estas condiciones:

Alerta naranja

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 28/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/6vAx4MlB0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2026

Alerta amarilla

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 28/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/GScOVnQy1E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2026

¿A qué hora se va a empezar a sentir frío en la CDMX?

El frío no llegará de golpe, pero sí se dejará sentir con fuerza durante la madrugada. De acuerdo con el pronóstico, el descenso de temperatura comenzará a partir de la medianoche, intensificándose entre las 4:00 y las 7:00 de la mañana, cuando se esperan las condiciones más frías del día.

Por lo que se recomienda tomar previsiones desde la noche anterior y mantenerse bien abrigado durante las primeras horas del sábado.

Pronóstico del clima en la CDMX

Aunque durante el día se mantendrá un ambiente cálido a caluroso con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 25 °C, hacia la noche y madrugada se esperan temperaturas mínimas de hasta 3 °C en zonas del sur y poniente.

Durante la tarde de este viernes se mantendrá cielo despejado y ambiente #cálido a caluroso. No se esperan lluvias. Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



La madrugada del sábado será muy #fría en el sur y poniente, y fría en el valle. Se espera descenso en las temperaturas… pic.twitter.com/THBubnu5bA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2026

¿Cómo me puedo proteger del sol?

Aunque el ambiente será frío por la mañana, durante el día se espera radiación solar moderada a alta, por lo que es importante tomar precauciones. Las autoridades recomiendan usar bloqueador solar, incluso cuando el cielo esté parcialmente nublado, así como lentes de sol, gorra o sombrero.

Evitar la exposición prolongada entre las 11:00 y 16:00 horas también es clave para prevenir daños en la piel y deshidratación. Mantenerse hidratado y usar ropa ligera de colores claros ayudará a reducir los efectos del calor.

Se registran índices de #RadiaciónUV extremadamente altos en la Ciudad de México. Atiende estas recomendaciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/8yUWszecpm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2026

¿Cómo me puedo proteger del frío?

Ante las bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas del día, lo mejor es abrigarse en capas para conservar el calor corporal.

Se sugiere cubrir bien extremidades como manos, cuello y cabeza, además de evitar cambios bruscos de temperatura. También es importante consumir bebidas calientes, mantener bien ventilados los espacios si se usan calentadores y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias para prevenir complicaciones.