Lista de estados que tendrán lluvias fuertes y MUY FUERTES hoy 13 de mayo 2026

El panorama climático para este miércoles 13 de mayo de 2026 presenta condiciones de riesgo en el sureste mexicano. La región norte de Chiapas se encuentra en alerta máxima debido al pronóstico de lluvias "Muy Fuertes", con acumulaciones que oscilarán entre los 50 y 75 mm. Esta situación se enmarca en un contexto de inestabilidad que afecta a gran parte del territorio nacional antes del arranque oficial de los ciclones.

Estados que tendrán lluvias fuertes hoy 13 de mayo 2026

Además de Chiapas, otros 9 estados enfrentarán lluvias "Fuertes", con registros de 25 a 50 mm. Las zonas afectadas incluyen el sureste de Jalisco, el noreste de Colima, y diversas regiones de Michoacán (este y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y el sur de Tabasco.

Hoy, se prevén #Lluvias muy fuertes en #Chiapas y fuertes en otros 9 estados de la República Mexicana. Ve en el gráfico, el #Pronóstico completo de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/VuBPU218Zf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

Estas precipitaciones son el primer aviso de una temporada que los especialistas de la UNAM califican como potencialmente peligrosa debido a las anomalías en las temperaturas oceánicas.

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El impacto de "El Niño" en la temporada de huracanes

La comunidad científica ha lanzado una advertencia sobre cómo el fenómeno de "El Niño" modificará el comportamiento de los mares durante los próximos meses. Según expertos de la UNAM, este evento climático favorecerá huracanes con mayor fuerza y lluvias de carácter extremo.

Se prevé que el océano Pacífico experimente una actividad de ciclones tropicales superior a lo normal, mientras que el Atlántico mantendrá un ritmo cercano a su promedio histórico.

El mapa de precipitaciones para este día también muestra intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, entidades como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo registrarán únicamente lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Fechas clave: Inicio de la temporada de ciclones

México se prepara para el inicio formal de la temporada de huracanes, la cual arrancará en el Pacífico este 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. Ambas etapas concluirán oficialmente el 30 de noviembre.

La influencia de El Niño sugiere que las comunidades deben estar alertas ante inundaciones y eventos meteorológicos de alto impacto que podrían presentarse de manera súbita.

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La combinación de estas alertas tempranas y los datos técnicos sobre el volumen de agua esperado refuerza la necesidad de monitoreo constante. Mientras el Pacífico se perfila para ser la cuenca más activa, el interior del país ya comienza a resentir los efectos de los cambios en la atmósfera con lluvias que saturan los suelos en estados como Guerrero y Michoacán.

