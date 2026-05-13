“Patrimonio. Agua y fuego”: así es la impactante expo fotográfica de Santiago Arau en el MUAC

Aparta la fecha. El fotógrafo mexicano Santiago Arau presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) la exposición “Patrimonio. Agua y fuego”, una muestra compuesta por 40 imágenes aéreas inéditas que retratan la cuenca del Valle de México, sus volcanes, montañas, lagos y ríos.

Exposición en el Museo Universitario Arte Contemporáneo

Con una mirada desde las alturas, la exposición “Patrimonio. Agua y fuego” invita a los visitantes a redescubrir el origen natural del Valle de México a través de 40 fotografías aéreas inéditas del fotógrafo mexicano Santiago Arau.

La muestra se exhibe dentro del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), ubicado en Ciudad Universitaria, Av. Insurgentes Sur 3000, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX.

“Patrimonio. Agua y Fuego”, la exposición de Santiago Arau en el Museo Universitario de Ciencias y Artes en Ciudad Universitaria, reúne 40 imágenes aéreas inéditas que muestran la riqueza natural del Valle de México.



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La exposición muestra volcanes, montañas, ríos y lagos que forman parte del paisaje que sostiene a la Ciudad de México (CDMX), ofreciendo una perspectiva distinta a la imagen cotidiana marcada por el asfalto y los grandes edificios.

A través de sus fotografías, Arau propone volver la mirada hacia el entorno natural que históricamente dio forma a la cuenca del Valle de México.

Riqueza cultural en México

La muestra es resultado de una colaboración entre la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Banco Azteca. Durante la presentación, Alejandro Valenzuela señaló que la misión de la institución “trasciende más allá de lo financiero” y destacó que buscan acercar la riqueza cultural y artística de México a más personas.

“El artista Arau nos invita a dejar de ver por un momento los grandes edificios y el asfalto al que estamos acostumbrados para reconocer nuevamente estos paisajes, volcanes, cerros y sistemas de lagos y ríos”, se destacó durante la inauguración de la exposición, realizada en el marco del 700 aniversario de la fundación.

La exposición “Patrimonio. Agua y fuego” estará disponible hasta el 27 de junio de 2026 y la entrada es gratuita para el público.