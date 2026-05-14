¡Parece que va a llover! Tormentas y caída de granizo en CDMX: emiten Alerta Amarilla para 10 alcaldías hoy

El cielo volvió a encender las alertas en la Ciudad de México (CDMX). Ante la intensificación de las lluvias y el pronóstico de posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en 10 alcaldías de la CDMX para la tarde y noche de este miércoles. No olvides tu paraguas y las botas.

Entre nubes densas, un cielo nublado, pronósticos de tormenta y la amenaza de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en 10 alcaldías:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/iksSjLqxel — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

La alerta estará vigente desde las 16:50 y hasta las 22:00 horas de este 13 de mayo. Mientras tanto, la capital se prepara para otra jornada de tráfico lento, paraguas abiertos y cielos cubiertos por la tormenta.

Lista de estados que tendrán lluvias fuertes hoy 13 de mayo 2026

Chiapas se mantiene en alerta máxima ante el pronóstico de lluvias “Muy Fuertes”, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, mientras la inestabilidad atmosférica se extiende por distintas zonas del territorio nacional.

Además, otros nueve estados registrarán precipitaciones “Fuertes”, de 25 a 50 milímetros, entre ellos Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Tabasco,

Así evolucionarán la temporada de lluvias en CDMX durante los próximos meses

La temporada de lluvias en la CDMX se extenderá durante los próximos meses y se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente hacia el otoño.

Aunque las tormentas más intensas suelen registrarse entre junio y septiembre, el periodo lluvioso normalmente concluye entre finales de octubre y noviembre, cuando el clima empieza a estabilizarse en la capital.

Además, la temporada de huracanes 2026 en México está por comenzar y todo apunta a que será muy distinta entre el océano Pacífico y el Atlántico.

El Pacífico podría registrar más ciclones tropicales de lo habitual y el Atlántico tendría una actividad cercana al promedio debido a la influencia del fenómeno de El Niño.