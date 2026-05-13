El motivo por el que no habrá clases el 15 de mayo, según la SEP

¡Siguen las noticias entorno a las clases en México! Este viernes 15 de mayo, las puertas de las escuelas en todo México permanecerán sin actividades.

¿Por qué los niños no irán a la escuela este viernes? se trata del festejo oficial por el Día del Maestro, una fecha que la SEP respeta a nivel nacional como suspensión de labores.

¿Por qué no hay clases el 15 de mayo?

Este viernes 15 de mayo es el día dedicado a los docentes y, por contrato y tradición, se les otorga la jornada libre. A diferencia de otros días festivos que se recorren al lunes para hacer "puente", el Día del Maestro se quedó justo donde cayó en el calendario.

Este 2026, la suerte estuvo del lado de los alumnos, pues al ser viernes, se junta directamente con el sábado y domingo.

¿Va a haber clases este jueves en la CDMX?

Mientras que en el resto de los estados del país solo descansan el viernes, en la Ciudad de México hay otras noticias. La Autoridad Educativa Federal en la capital lanzó un aviso este lunes 11 de mayo avisando que el jueves 14 también se suspenden clases.

Fue un "regalo" para los maestros, lo que significa que los estudiantes capitalinos tendrán cuatro días seguidos de descanso. Un megapuente en toda la extensión de la palabra que no aplica para otros estados.

Calendario 2026: así queda tras anuncio de SEP

A pesar de los rumores que decían que las clases terminarían el 5 de junio por el calor y el Mundial, la SEP ya puso punto final a la discusión: el ciclo escolar termina el 15 de julio. No habrá adelantos.

La intención es que se cumpla el programa educativo completo, por lo que este descanso del 15 de mayo será de los últimos respiros largos antes de encarar la recta final de los exámenes y las evaluaciones del ciclo escolar 2025-2026.

No todos los estados cumplirán con el calendario de la SEP

Es normal que veas que en unos lugares descansan más que en otros. Esto pasa porque el artículo 87 de la Ley General de Educación permite que las autoridades locales muevan el calendario según les convenga por el clima, las fiestas patronales o "condiciones particulares".

Por eso, aunque la SEP federal manda la base, cada estado tiene la libertad de mover sus piezas, siempre y cuando cumplan con los días de clase obligatorios.