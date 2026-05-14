Alertan por lluvias torrenciales y temperaturas de hasta 45 grados; así estará el clima en México
El clima en México seguirá siendo afectado por el frente frío 50 que provocará tormentas eléctricas y granizadas; por otro lado la onda de calor no se va con temperaturas de hasta 45 grados en varios estados.
El clima en México seguirá marcado por contrastes extremos durante este martes 13 de mayo de 2026. Mientras el frente frío número 50 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones, la onda de calor continuará elevando las temperaturas por arriba de los 45 grados en varios estados del país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México y el oriente del territorio nacional, interactuando con canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, el golfo y el Caribe.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones, crecida de ríos y encharcamientos, además de caída de granizo y descargas eléctricas.
¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este 13 de mayo?
El pronóstico indica lluvias muy fuertes en zonas de Chiapas, principalmente en la región norte. También se esperan lluvias fuertes en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
Además, habrá intervalos de chubascos en:
- Ciudad de México
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias regiones.
Para las próximas horas se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Chiapas y #Tabasco. Ve el #Pronóstico actualizado de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/9RqoRpwweP— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026
Onda de calor seguirá con temperaturas arriba de 45 grados
Aunque habrá lluvias en gran parte del país, la onda de calor continuará afectando a varios estados del norte y sur de México. Las temperaturas máximas superiores a 45 grados se esperan en:
- Sonora
- Sinaloa
Mientras que entre 40 y 45 grados estarán:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
El SMN recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y poner especial atención en niños, adultos mayores y mascotas.
Ayer, las #Temperaturas más altas a nivel nacional, se registraron en regiones de #Sinaloa y #Sonora. En el gráfico, las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados. Más información en ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/F5JdatE4KY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026
Además, el Servicio Meteorológico también alertó por fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.
En estados como Baja California, Sonora y Oaxaca se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en la Ciudad de México y el Estado de México podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Las autoridades advirtieron que los vientos podrían derribar árboles, lonas y anuncios espectaculares, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Clima en CDMX y Edomex: pronostican lluvias y posible granizo
Para el Valle de México se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente templado y presencia de bruma. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes en el Estado de México, así como chubascos en la Ciudad de México.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En la capital del país se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, con máximas de 23 a 25 grados.
Para el Edomex se pronostican temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 22 a 24 grados. Además, habrá rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este jueves 14 de mayo en la #CDMX. pic.twitter.com/iiDJ3LyKzD— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 14, 2026