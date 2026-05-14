Alertan por lluvias torrenciales y temperaturas de hasta 45 grados; así estará el clima en México

El clima en México seguirá marcado por contrastes extremos durante este martes 13 de mayo de 2026. Mientras el frente frío número 50 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones, la onda de calor continuará elevando las temperaturas por arriba de los 45 grados en varios estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México y el oriente del territorio nacional, interactuando con canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, el golfo y el Caribe.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones, crecida de ríos y encharcamientos, además de caída de granizo y descargas eléctricas.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este 13 de mayo?

El pronóstico indica lluvias muy fuertes en zonas de Chiapas, principalmente en la región norte. También se esperan lluvias fuertes en:



Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Además, habrá intervalos de chubascos en:



Ciudad de México

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias regiones.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Chiapas y #Tabasco. Ve el #Pronóstico actualizado de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/9RqoRpwweP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

Onda de calor seguirá con temperaturas arriba de 45 grados

Aunque habrá lluvias en gran parte del país, la onda de calor continuará afectando a varios estados del norte y sur de México. Las temperaturas máximas superiores a 45 grados se esperan en:



Sonora

Sinaloa

Mientras que entre 40 y 45 grados estarán:



Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

El SMN recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y poner especial atención en niños, adultos mayores y mascotas.

Ayer, las #Temperaturas más altas a nivel nacional, se registraron en regiones de #Sinaloa y #Sonora. En el gráfico, las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados. Más información en ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/F5JdatE4KY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

Además, el Servicio Meteorológico también alertó por fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

En estados como Baja California, Sonora y Oaxaca se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en la Ciudad de México y el Estado de México podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las autoridades advirtieron que los vientos podrían derribar árboles, lonas y anuncios espectaculares, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Clima en CDMX y Edomex: pronostican lluvias y posible granizo

Para el Valle de México se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente templado y presencia de bruma. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes en el Estado de México, así como chubascos en la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En la capital del país se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, con máximas de 23 a 25 grados.

Para el Edomex se pronostican temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 22 a 24 grados. Además, habrá rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.