Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las clases por estado en México?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ratificado que el esquema de actividades para el periodo 2025-2026 se mantendrá vigente en todo el territorio mexicano, estableciendo el 15 de julio de 2026 como la fecha definitiva para la conclusión de las clases, pero hay sus excepciones y aquí te actualizamos la situación por estado.

Fechas de fin de cursos y estados con posibles ajustes

Aunque la fecha central es el 15 de julio, la SEP ha dejado abierta la posibilidad de que diversas entidades federativas gestionen adecuaciones regionales ante escenarios extraordinarios, como la organización del Mundial de Futbol o las condiciones meteorológicas extremas.

A continuación, se detallan los estados que tienen definida su situación o facultad de ajuste:

Sedes del Mundial 2026 (Ajustes por logística y movilidad):

Ciudad de México: 15 de julio (Sujeto a cambios regionales).

de julio (Sujeto a cambios regionales). Nuevo León: 15 de julio (Sujeto a cambios regionales).

de julio (Sujeto a cambios regionales). Jalisco: 15 de julio (Sujeto a cambios regionales).

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Estados con facultad de ajuste por temperaturas extremas:

Sonora: 15 de julio (Posible adelanto por olas de calor).

de julio (Posible adelanto por olas de calor). Sinaloa: 15 de julio (Posible adelanto por olas de calor).

de julio (Posible adelanto por olas de calor). Baja California: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Baja California Sur: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Tamaulipas: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Coahuila: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Chihuahua: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Tabasco: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Campeche: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

de julio (Posible adelanto por clima). Yucatán: 15 de julio (Posible adelanto por clima).

Estados que modifican el fin del ciclo escolar por calor

Colima

Las autoridades educativas del estado de Colima comunicaron que las actividades escolares para el nivel básico y el bachillerato dependiente de la SEP concluirán de forma oficial el próximo jueves 25 de junio.

Yucatán

Las autoridades de educación en la entidad notificaron que las clases finalizarán el 26 de junio, en tanto que el arranque del siguiente ciclo 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Tamaulipas

En Tamaulipas, el titular de Educación, Miguel Ángel Valdez García, ratificó que las actividades escolares concluirán el 10 de julio, lo que representa un adelanto de 5 días respecto a lo establecido en la programación federal.

Cambios en la fecha del fin de ciclo escolar

La resolución de mantener el ciclo hasta mediados de julio revierte una intención previa de finalizar las actividades el 5 de junio. La SEP informó que esta marcha atrás responde a la necesidad de no afectar la formación académica de los alumnos ni alterar la dinámica de millones de hogares.

Se determinó que recortar más de un mes de clases resultaría contraproducente para el aprovechamiento escolar, especialmente tras escuchar las preocupaciones de docentes, padres y cuidadores.

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La institución reconoció que, aunque se debatió intensamente sobre la flexibilidad del calendario, una modificación de tal magnitud requería un consenso más amplio y mayor tiempo de planeación.

Al final, la instrucción federal fue priorizar el derecho a la educación sobre la organización de eventos externos, evitando así que se agrave el rezago educativo en el país. Con esta medida, se garantiza que las necesidades pedagógicas de los estudiantes permanezcan como el eje central de las decisiones en el sector público.

