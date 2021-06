CDMX y Profeco revisan casos de estafa en terrazas de Centro Histórico

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que junto con la Profeco ya se están revisando las denuncias sobre estafa que varios clientes de terrazas y restaurantes, ubicados en el Centro Histórico, hicieron a través de redes sociales.

Fue la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX quien aseguró que la verificación de los negocios en esa zona corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, ya se trató el tema con Progeca.

Agregó que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) acudió el jueves y este viernes para revisar medidas. En tanto, la Dirección General de Reordenamiento de la Secretaría de Gobernación de la capital atiende temas de promotores.

Denuncian tercera estafa en terrazas de Centro Histórico de CDMX

A través de la plataforma de TikTok, una joven llamada Paulina del Campo contó su experiencia en una de las terrazas que se encuentran en el Centro Histórico de la CDMX.

La joven contó su experiencia tras ser víctima de estafa durante su visita a la CDMX junto a su pareja.

En el video ella cuenta que uno de los jóvenes les ofreció pasar a la terraza en el Centro Histórico de la CDMX y le dijo que los precios iban desde los 45 pesos, pero la sorpresa se la llevó cuando pidió la cuenta.

“Según ellos te dicen que las comidas están desde 95 hasta 45 pesos y que la vista es desde la terraza del quinto piso, caímos y pedimos unos clamatos que ni siquiera estaban en el menú. Decidimos no comer porque lo más barato eran unos nachos 295 pesos. Al llegar la cuenta fueron 660 pesos por unos tarros de cerveza y una coca”, contó la joven.

Víctima de terraza en CDMX aseguró que lugar no aceptaba pagos con tarjeta

La joven también aseguró que en lugar de reclamar la estafa por la que estaba siendo víctima en la CDMX, decidió pagar, pero se llevó otra sorpresa, ya que la terraza tampoco tenía terminal para usar tarjeta, lo que ella adjudicó a una artimaña para evadir impuestos.

“Hasta el final te dicen que no tiene terminal, por favor, no caigan y no vengan aquí. Se llama Tenoch. Cómo un lugar de este no tiene terminal, obviamente es para evadir impuestos, la verdad la dejé así porque no quería pelear”, dijo otra víctima de la estafa en terrazas del Centro Histórico de CDMX.

Con esta denuncia suman al menos tres personas que denuncian en redes sociales ser víctimas de estafa en las diversas terrazas y restaurantes que se localizan en el Centro Histórico de la CDMX, solo una de ellas aseguró que interpondrá su queja ante la Profeco.

