Refuerzan vacunación en CDMX tras confirmar cinco casos de sarampión

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX confirmó cinco casos de sarampión en la capital esta semana; también anunció el reforzamiento inmediato de acciones de vigilancia epidemiológica, trabajo comunitario y vacunación en diversas alcaldías.

Ante este escenario, autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente para que la población de 12 meses a 49 años acuda a vacunarse o completar esquemas pendientes, como parte de la estrategia de contención y prevención.

La dependencia informó que el sector salud mantiene monitoreo permanente, rastreo de contactos, análisis de rutas de transmisión y coordinación interestatal con el Estado de México para evitar la propagación del virus.

¿Dónde se concentran los casos de sarampión en CDMX?

De acuerdo con las autoridades sanitarias de la CDMX, los casos recientes se ubican en zonas donde se detectó una cadena activa de transmisión, particularmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, lo que motivó a ampliar puestos fijos y móviles de vacunación.

Debido a la cercanía geográfica, la capital también trabaja de manera conjunta con el Gobierno del Estado de México para reforzar acciones, compartir información epidemiológica y llegar a un mayor número de habitantes potencialmente expuestos.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en 2025?

El llamado prioritario es para:



Niñas y niños de 12 meses a 9 años sin esquema completo.

Personas de 10 a 49 años que requieran refuerzo o no cuenten con comprobante de vacunación.

Familias que viajan o viven en zonas urbanas con alta movilidad.

Las autoridades de la CDMX recalcan que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y altamente efectiva, y está disponible en centros de salud de la capital.

💉🧣¡Es momento de protegerse contra los virus de invierno!



Hasta el 16 de diciembre, estará activa la campaña de vacunación para la temporada invernal.

📍Consulta sedes y horarios en la imagen#AlcaldiaModelo pic.twitter.com/uuVQIGsLCt — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) December 3, 2025

¿Qué acciones implementó la Secretaría de Salud de CDMX?

La estrategia reforzada incluye:



Incremento del número de puestos fijos y móviles de vacunación contra el sarampión en CDMX.

Rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica activa.

Campañas informativas en territorios de riesgo.

Coordinación con IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para cobertura interinstitucional.

Monitoreo permanente para identificar rutas críticas de contagio.

El sector salud subrayó que la prevención es comunitaria y que completar esquemas pendientes es fundamental para evitar brotes mayores.

¿Por qué preocupa el sarampión? Síntomas y riesgos

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y deshidratación, especialmente en niñas y niños pequeños.

Síntomas a vigilar:



Fiebre alta repentina

Manchas rojas en la piel

Tos persistente

Conjuntivitis

Escurrimiento nasal intenso

La recomendación es acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier signo compatible.

¿Qué dice la Secretaría de Salud de la CDMX sobre los casos de sarampión?

En su mensaje oficial, la dependencia reiteró que la vacuna es la herramienta más efectiva para cortar cadenas de transmisión.

Invitó a madres, padres y responsables de menores a acudir lo antes posible a completar esquemas y mantener medidas básicas de prevención, sobre todo en espacios cerrados y de alta concentración.