Tips del Chef Herrera para festejar a mamá el Día de las Madres

Lejos de los grandes festivales escolares que suelen saturar las agendas, recientemente se llevó a cabo un encuentro especial con las madres de Hechos Meridiano. El evento consistió en un desayuno cercano que permitió una convivencia real.

Según el chef anfitrión, este formato resulta mucho más ameno debido a que en las celebraciones masivas se suele perder el orden. Esta modalidad facilitó el intercambio de perspectivas y relatos personales entre los asistentes, creando una atmósfera de mayor profundidad.

#AlMomento | Con una llegada sorpresiva, @elchefherrera se reunió con las madres ganadoras del desayuno del #DíaDeLasMadres con @HMeridiano.



Esto luego de que las presentes fueran elegidas en la dínamica de Whatsapp y Redes Sociales para estar en las instalaciones de TV @Azteca. pic.twitter.com/nJW31FMthH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Un festejo diferente para el Día de las Madres

Al aproximarse la festividad del 10 de mayo, surge la duda sobre si es mejor “agasajar a las madres en restaurantes o cocinarles en casa”. El experto tiene una visión particular basada en su historia familiar.

Relata que su madre prefería tomar el control de la cocina durante su día para garantizar que el menú fuera exactamente de su agrado.

¡Hechos Meridiano celebra a las reinas del hogar!



En un emotivo desayuno en TV @Azteca, @VILLALVAZO13, @BravoLucy y @mocastaneda consintieron a las 27 mamás ganadoras de nuestra dinámica. Entre risas y anécdotas, las festejadas disfrutaron de una mañana inolvidable que incluyó… pic.twitter.com/ZENX9SgnCw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Bajo esta lógica, el chef sugiere que las mujeres deberían tener la libertad de preparar aquello que realmente desean comer, atendiéndose a sí mismas para asegurar su propia satisfacción gastronómica, una tradición que en su hogar funcionó de manera positiva durante toda la vida.

Las nuevas y estrictas reglas para la próxima temporada de MasterChef

El prestigio de MasterChef continúa vigente tras 11 años de trayectoria, incluyendo versiones latinas. Con el inicio de una nueva etapa, las reglas de competencia se han vuelto más rígidas.

El mensaje para los aspirantes es directo: el programa no es una plataforma para alcanzar la fama o destacar en televisión, sino un espacio exclusivo para cocinar.

En esta ocasión, la exigencia será mayor debido a que los participantes cuentan con la guía de 4 instructores de excelencia. Al tener mentores de primer nivel, las autoridades del programa no aceptarán pretextos sobre la falta de conocimientos o aprendizaje.

MasterChef: Exigencia máxima en el formato 24/7

A pesar de que el nuevo esquema de producción operará las 24 horas del día durante los siete días de la semana, el chef mantiene una postura firme respecto a su relación con los competidores.

Aclaró que su objetivo no es establecer vínculos amistosos ni convivir de manera cercana con nadie. Su interés radica únicamente en que los concursantes demuestren evolución y entreguen preparaciones que cumplan con los estándares de calidad que exige la marca. La prioridad absoluta es el aprendizaje y el nivel técnico mostrado en cada entrega.

Uno de los puntos más polémicos para la temporada que se avecina es el uso de elementos ornamentales en los platos. El chef expresó un rechazo total hacia el uso de flores como decoración. Desde su perspectiva, estos elementos deben quedarse en las macetas o en contextos funerarios, pero no sobre la comida. Con esta instrucción, se busca que los cocineros se enfoquen en ingredientes que aporten valor real al sabor y no en adornos que considera superficiales.

