La SEP borró del sistema a su escuela: Alumnos con discapacidad quedan a la deriva por un papeleo en Coyoacán

La vida cambió de golpe para decenas de familias en el sur de la Ciudad de México. El Colegio Antón S. Makarenko, que lleva 23 años educando a los niños de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, recibió la peor de las noticias por parte de la SEP.

Todo derivó de una dolorosa pérdida familiar: el titular de la clave del plantel falleció. A pesar de que el fundador heredó legalmente la escuela a sus hijos y a su esposa, quien actualmente dirige el centro educativo, la Secretaría de Educación Pública decidió emitir un ultimátum fulminante, notificando que la institución simplemente dejaba de existir para ellos.

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¿Qué pasará con la clave escolar de la SEP tras la muerte del fundador?

De acuerdo con los directivos del colegio, no existió ningún tipo de consideración ni se otorgó un plazo para resolver el problema. De manera automatizada, el personal del organismo borró a los alumnos directamente desde su plataforma digital, dejándolos fuera del sistema escolar sin previo aviso.

Esta medida afecta directamente a 64 estudiantes, pero el panorama es todavía más desolador para 10 de ellos que viven con alguna discapacidad, incluyendo pequeños con parálisis cerebral y problemas motores.

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Para las madres de estos menores, la noticia es devastadora; aseguran que en otros planteles de la zona se toparon con una total falta de empatía y rechazo, siendo este colegio el único lugar donde sus hijos finalmente habían logrado aprender y ser incluidos.

La carrera contra el papeleo para no perderlo todo

Ante la exigencia de explicaciones, los representantes del sector educativo evitaron dar declaraciones públicas. Sin embargo, se limitaron a señalar que la escuela debe comenzar desde cero un nuevo proceso legal para tramitar otra clave escolar.

Mientras las maestras corren el riesgo de perder sus empleos y los padres viven en la incertidumbre, la dirección del plantel ya trabaja a marchas forzadas para cumplir con cada uno de los requisitos exigidos.

El temor actual de las familias es que las trabas de la oficina y las formalidades burocráticas se utilicen como una barrera definitiva para impedir que este espacio, que ha sido el refugio de su comunidad por más de dos décadas, vuelva a abrir sus puertas.

