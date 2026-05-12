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Crisis en salud: Enfermeras denuncian desabasto y salarios precarios tras décadas de servicio

Sin uniformes adecuados ni medicamentos suficientes, enfermeras exigen justicia laboral tras sufrir descuentos excesivos y falta de reconocimiento en su labor.

Por: Ollinka Méndez

Con información de: Itzel García

La labor de enfermería en México se mantiene principalmente por la vocación de servicio y el deseo de cuidar a los ciudadanos; sin embargo, tras 36 años de trayectoria, el personal enfrenta una falta crítica de reconocimiento y recursos. La escasez de fármacos es una realidad diaria, donde se asignan apenas 12 dosis de paracetamol para atender a grupos de 15 personas, dejando a varios sin tratamiento.

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