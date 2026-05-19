“Nos dijeron que sacáramos las pistolas": Menor de 16 años denuncia agresión sexual de soldados en Nuevo Laredo

El miedo de salir a la calle y encontrarse de frente con quienes deberían proteger a la ciudadanía se convirtió en una pesadilla real para una adolescente en Tamaulipas. Acompañada por su madre, Samantha, la joven Jenny Lynn, de apenas 16 años, decidió romper el silencio públicamente para compartir una historia que ha conmocionado al país.

Con un enorme valor, la menor relató los momentos de terror que vivió tras ser víctima de una presunta agresión sexual tumultuaria en Nuevo Laredo, un caso que ya se encuentra bajo investigación formal tras presentarse una denuncia por violación tumultuaria.

El calvario comenzó con un acto completamente cotidiano: Jenny acudió con una amiga para llevarle de comer al abuelo de esta última. Sin embargo, el trayecto se interrumpió de golpe cuando se encontraron con un grupo de supuestos soldados.

El miedo inmediato hizo que la menor intentara correr para ponerse a salvo, pero no lo logró. Los hombres uniformados, que sumaban alrededor de 10 elementos armados, la alcanzaron y comenzaron a agredirla físicamente.

“Me dejaron tirada": Jenny Lynn

Lo primero que hicieron los militares al interceptarlas fue lanzar acusaciones falsas, exigiéndoles de forma violenta que sacaran supuestas armas de fuego, a pesar de que las jóvenes no portaban absolutamente nada.

En medio de esa intimidación, los supuestos elementos del Ejército comenzaron a tocar a la menor sin su consentimiento. Tras cometer el abuso, el grupo de hombres armados simplemente la dejó tirada en el suelo y se retiró del lugar sin decir una sola palabra.

Sola y en estado de shock, Jenny logró levantarse y correr con todas sus fuerzas hacia la carretera. En el camino se encontró con un amigo, quien al ver las condiciones en las que estaba, la auxilió y la trasladó de inmediato a su casa, donde finalmente pudo contarle a su madre la gravedad de lo que había sucedido.

El laberinto de la justicia y la falta de respuestas

El camino para encontrar justicia ha sido igual de doloroso y confuso para la familia. En el ámbito legal, la falta de evidencias tecnológicas representa un obstáculo, ya que no se cuenta con fotografías, videos o grabaciones que sirvan como prueba inmediata de la agresión.

Sin embargo, el testimonio de la víctima aporta datos clave: todos los agresores estaban armados, tenían el rostro cubierto, utilizaban patrullas oficiales del Ejército y portaban el uniforme reglamentario. Incluso, la joven alcanzó a notar que uno de ellos llevaba el nombre de Juan en su vestimenta.

A pesar de que las investigaciones ya están en marcha y se contempla la revisión de un médico legista como parte del protocolo de la denuncia, las autoridades ministeriales mantienen a la familia en la total incertidumbre.

Al ser cuestionada sobre los avances, Jenny Lynn admitió que la Fiscalía no les ha proporcionado mayor información sobre el paradero o la identidad de los presuntos responsables, dejando un vacío profundo en un caso donde 10 elementos del Ejército están bajo la sospecha de haber cometido un crimen atroz.

