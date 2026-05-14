El modelo mexicano de Fundación Azteca que conquistó al mundo en el Global Schools Prize

México está escribiendo un capítulo inédito en la historia de la enseñanza internacional al posicionarse dentro del grupo de las 10 mejores instituciones de todo el planeta con Fundación Azteca.

Este hito fue alcanzado por Fundación Azteca, organización que logró conquistar el primer peldaño en la categoría de formación de carácter dentro del premio Global Schools Prize otorgado por la fundación Varkey del Reino Unido. Este galardón sitúa a un plantel mexicano como la referencia absoluta a nivel mundial, confirmando que la calidad educativa puede surgir de espacios inesperados.

El triunfo de la educación pública y los valores

Lo que hace más relevante este reconocimiento es que no se trata de una institución privada de élite, sino de una escuela pública ubicada en Guanajuato que ha logrado superar a miles de centros educativos globales.

Según explicó Antonio Domínguez, director de la fundación, este logro nace de la convicción de que la enseñanza pública en el país puede transformarse radicalmente si existe una ruta clara, incluso sin contar con recursos financieros excesivos.

TAMBIÉN LEE: De Guanajuato para el mundo: Escuela de Fundación Azteca entra al top 10 del Global Schools Prize

La clave ha sido priorizar la formación del carácter y los valores, definiendo esta capacidad como la fuerza para encarar la vida con valentía, adaptabilidad ante los cambios y una base ética sólida.

Para los líderes de este proyecto, Ricardo B. Salinas Pliego y Ninfa Salinas, el éxito académico —donde este plantel ya destaca como el mejor de todo Guanajuato— es en realidad una consecuencia de trabajar primero en el temple de los estudiantes.

Este programa especial no se imparte como una materia aislada, sino que se vive en cada aula, impregnando desde las matemáticas hasta la geografía, bajo la premisa de que un ser humano formado con estas herramientas tiene el éxito garantizado.

Disciplina frente al concepto de “escuela guardería”

En contraste con visiones recientes que sugieren que los centros educativos funcionan prácticamente como guarderías, este modelo apuesta por un rigor extremo. Para formar parte de este proyecto, los alumnos deben mantener un promedio mínimo de 9, lo que exige una disciplina constante y un compromiso absoluto tanto de los jóvenes como de sus familias.

No se asiste a la escuela únicamente a memorizar datos históricos o fórmulas, sino a forjar herramientas vitales como el trabajo colaborativo y la responsabilidad, elementos que cualquier entorno profesional demanda hoy en día.

Finalmente, este logro internacional es visto como una reivindicación para el magisterio nacional. Se enfatiza que alcanzar este nivel de excelencia hubiera sido imposible sin la labor de los docentes, pues el maestro debe ser el pilar central de cualquier sistema que aspire al triunfo del alumnado.

Este premio es la evidencia de que, frente a las críticas hacia los planes de estudio actuales, existe un modelo funcional y exitoso en suelo mexicano que ya es ejemplo para el resto del mundo.

