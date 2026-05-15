“Estamos amarrados de manos": El diagnóstico de un docente sobre la crisis educativa en México

La labor de enseñar en el país enfrenta condiciones que muchos profesionales consideran insostenibles. Recientemente, el testimonio de un educador conocido como el profesor Isra se ha difundido masivamente debido a que refleja un sentimiento colectivo en el gremio.

Pérdida de autoridad docente ante las nuevas reformas

Según explica el docente, las normativas actuales y las reformas han restado autoridad a los instructores, otorgando facultades excesivas a los tutores y a los estudiantes.

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Esta estructura jurídica ha provocado que el personal educativo se perciba limitado para ejercer su labor con eficacia, sintiéndose sujetos por las mismas políticas que deberían fortalecer la enseñanza.

Uno de los puntos más críticos señalados es la desaparición de los criterios de asistencia mínima para acreditar los cursos. Anteriormente, se requería que los alumnos cumplieran con el 80% de presencia en un ciclo de 185 días, lo que permitía un margen de 36 inasistencias.

No obstante, con la eliminación de esta regla, avalada por las máximas instancias judiciales, el sistema actual impone el avance de los estudiantes sin importar su ausencia.

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Se han registrado casos donde alumnos faltan 60 o hasta 100 jornadas y, aun presentándose únicamente al cierre del año, deben ser aprobados por decreto oficial. Este desinterés por acudir y aprender es una tendencia que, según el testimonio, se replica en todo el territorio nacional.

Desconexión entre iniciativas y realidad social

La búsqueda de una supuesta excelencia académica choca con propuestas que no resuelven las carencias estructurales. El profesor Isra mencionó que se han planteado ideas donde el docente debe acudir personalmente a las viviendas de los jóvenes para solicitar su regreso a las clases.

Estas medidas son percibidas como intentos superficiales para reducir las estadísticas de abandono, mientras se ignoran los conflictos sociales de fondo. El educador advierte que si no se resuelven las raíces del problema, la apatía y el conformismo seguirán siendo la norma en las instituciones, afectando principalmente a las escuelas públicas.

Contraste entre la educación pública y privadaLa experiencia del docente, quien atiende a primer grado en un colegio particular y a quinto grado en el sector público, revela una brecha marcada por la inversión económica.

En las instituciones de paga, existe una mayor involucración de los padres debido al costo que representa la colegiatura. Por el contrario, en el sistema gratuito, la responsabilidad parece diluirse bajo el concepto del Artículo Tercero constitucional. Sin embargo, se hace énfasis en que la enseñanza pública no es exenta de costo, ya que se sostiene con la recaudación de impuestos de la sociedad, un pensamiento que urge modificar para recuperar el valor de la formación académica.

La politización como barrera del aprendizaje

Finalmente, el análisis subraya que el sector educativo ha sido utilizado como una herramienta política. Durante los últimos años, con los cambios de administración de partidos como el PAN, el PRI y Morena, se han implementado reformas constantes (como la del año 2011) que solo buscan diferenciar una gestión de otra.

Esta rotación de planes de estudio prioriza la cantidad de egresados sobre la calidad de su preparación. El llamado de los docentes es a desvincular la enseñanza de los intereses partidistas para enfocarse en la creación de ciudadanos preparados, sin importar sus futuras inclinaciones ideológicas.

