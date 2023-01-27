CEM da reconomiento labor de Javier Alatorre y Jorge Zarza

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un reconocimiento de la labor de los comunicadores Javier Alatorre y Jorge Zarza como “Guiadores de Conciencias”.

La Iglesia Católica reconoció que una de las coincidencias que tienen con el periodismo es el de comunicar, informar y servir.

“Ustedes son misioneros por naturaleza, es su vocación, ustedes son los misioneros hoy a través de lo que realizan en los medios de comunicación, la genialidad para construir historia, son los magníficos misioneros que necesitamos hoy", expresó Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.

|Fuerza Informativa Azteca

Javier Alatorre, conductor de Hechos de Fuerza Informativa Azteca (FIA), enfatizó el trabajo y esfuerzo que se hace desde el periodismo para promover los valores entre la población, principalmente entre los jóvenes, quienes necesitan una esperanza para un mejor futuro.

"Agradezco muchísimo a nombre de todas mis compañeras y compañeros de FIA este reconocimiento que se hace al trabajo cotidiano de muchísimas personas, de muchísima gente y es un reconocimiento que nos lleva a reflexionar sobre la efectividad de nuestro trabajo y buscar mejorarlo siempre", expresó el periodista Javier Alatorre.

También Jorge Zarza, quien es conductor de Hechos Domingo, también dio un reconocimiento de parte del CEM.

"Entonces tú eres una extensión de esta labor que hace una institución y hoy se detiene y dice: estos son algunos personajes, no somos todos por supuesto, a algunos personajes que han hecho con su granito de arena que se difunda más el mensaje", expresó el periodista Jorge Zarza.

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El padre José de Jesús Aguilar enfatizó que este es un reconocimiento por el trabajo realizado, pero también un respaldo para continuar haciéndolo.

"No son suficientes las noticias, sino el enfoque de las noticias, no son suficientes las novelas, sino el mensaje que dan las novelas , no son suficientes los actores sino como comunican un mensaje de bien los actores", declaró José de Jesús Aguilar Valdez, Canónigo Arquidiócesis de México.

CEM y el gremio de la comunicación dialogaron sobre el compromiso de ambos sectores para la promoción de valores y de esperanza en la sociedad mexicana.

