Cero caballos de fuerza, un caballo de verdad: captura de la policía montada de Nueva York se vuelve viral

Una inusual persecución policial se registró este miércoles en el Upper West Side de Manhattan, cuando un oficial de la Unidad Montada de la policía de Nueva York (NYPD) persiguió y detuvo a una mujer acusada de robo. El incidente, captado por cámaras corporales y un equipo de televisión, rompió la rutina de una zona donde estos agentes suelen limitarse a labores de vigilancia y control de multitudes.

¡Kelly, la yegua al rescate!

La detención se produjo después de que una mujer de la tercera edad denunciara el robo de su bolso. El oficial, montado sobre una yegua llamada Kelly, inició una persecución al galope por la calle 72 Oeste y la avenida Columbus. En las imágenes se observa al agente esquivando vehículos estacionados y circulando bajo andamios mientras ordenaba a la sospechosa detenerse. La mujer, identificada como Felicia Field, de 44 años, fue interceptada finalmente por un ciudadano que ayudó al oficial a cerrarle el paso.

Tras la detención, las autoridades revelaron que Field cuenta con antecedentes penales graves: fue condenada por el asesinato de un taxista en el año 2000 durante un intento de robo. Actualmente se encuentra bajo libertad condicional de por vida. Ahora enfrenta cargos adicionales por hurto y por proporcionar información falsa a la policía al intentar ocultar su identidad.

A pesar de que algunos testigos criticaron el uso del caballo en plena calle por el riesgo para el animal y los peatones, el departamento de policía confirmó que no se reportaron heridos. La sospechosa permanece bajo custodia mientras se define su situación legal.