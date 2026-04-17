¿Se estabiliza el comercio mundial? Irán asegura que el estrecho de Ormuz está “totalmente abierto” durante el alto al fuego

En un anuncio que podría impactar directamente en el comercio mundial y a los mercados energéticos, el gobierno de Irán confirmó que el estrecho de Ormuz permanece “totalmente abierto” para el tránsito de buques comerciales durante el periodo restante del alto al fuego en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, informó este viernes que todas las embarcaciones comerciales podrán cruzar sin restricciones, siempre que sigan las rutas previamente coordinadas. La declaración fue difundida a través de la red social “X”, en un contexto de tensiones moderadas tras el reciente cese de hostilidades vinculado a Líbano.

#Importante | 🚨 Se abre el Estrecho de Ormuz



El ministro de Exteriores de Irán aseguró que el paso marítimo está “completamente abierto”, tras el acuerdo de alto al fuego entre Líbano e Israel. https://t.co/ioH9wXgIJ0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz para el mundo?

Cabe decir que el estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo, ya que por esa vía marítima transita aproximadamente el 20% del petróleo global, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Así que cualquier interrupción en esta zona puede provocar aumentos inmediatos en los precios del petróleo, afectar cadenas de suministro, además de generar una incertidumbre en los mercados internacionales.

¿Qué implica el anuncio de Irán para el comercio marítimo?

La decisión de mantener abierto el paso en el estrecho de Ormuz representa un mensaje de estabilidad en medio de un entorno geopolítico volátil. Cabe decir que la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán ya había adelantado que el tránsito se realizaría bajo rutas controladas y coordinadas.

Aunque el anuncio genera cierto alivio, analistas advierten que la situación sigue siendo frágil. El alto al fuego, vinculado a la situación en Líbano, aún depende de múltiples factores políticos y militares. Organismos internacionales reiteran la importancia de mantener abiertas rutas críticas como en Ormuz para evitar impactos económicos globales.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

Apertura del estrecho de Ormuz: Un respiro temporal con impacto global

¡Ormuz HOY! Expertos en seguridad marítima consideran que este tipo de anuncios buscan reducir riesgos y tranquilizar a los mercados internacionales, especialmente en momentos donde cualquier incidente podría disparar tensiones globales.

La confirmación de Irán llega en un momento en que los mercados energéticos permanecen sensibles a cualquier cambio. La apertura del estrecho podría contribuir a mantener estables los precios del petróleo a corto plazo, siempre que no surjan nuevos conflictos.

