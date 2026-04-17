¿Eso es comida? Revelan fotos de los alimentos servidos a tropas de EU desplegadas en Medio Oriente

La pregunta no es retórica, sino un reclamo desesperado que llega desde las embarcaciones más poderosas del mundo. Una serie de fotografías recientemente publicadas por USA Today han desatado una ola de indignación al mostrar raciones de comida deplorables servidas a marineros e infantes de marina. Este material muestra una crisis alimentaria en buques de guerra de Estados Unidos (EU) que operan actualmente en zonas de alta tensión en Oriente Medio. Mientras las tropas ejecutan misiones críticas de vigilancia y defensa, en sus bandejas abunda la escasez, lo que ha encendido las alarmas sobre las condiciones de vida en alta mar.

USA Today has released photos showing the meals served to some of the U.S. sailors and Marines aboard warships deployed to the Middle East. pic.twitter.com/Irex1BFZhK — Breaking911 (@Breaking911) April 17, 2026

Fotografías que cuestionan la logística del Pentágono

Las imágenes, compartidas originalmente por familiares de militares a bordo del USS Abraham Lincoln y el USS Tripoli, muestran un panorama desolador: trozos de carne de apariencia gomosa, porciones mínimas de vegetales procesados y la ausencia total de productos frescos. Lo que debería ser una dieta balanceada para personal bajo estrés extremo se ha convertido en una logística militar fallida.

Según expertos citados por el medio estadounidense, esta crisis alimentaria en buques de guerra de EU es consecuencia directa de despliegues de tropas que se han extendido mucho más allá de los ciclos estándar de seis meses, rompiendo las líneas de suministro de comida fresca.

La falta de suministros básicos no es solo una cuestión de sabor, sino de seguridad nacional. Un soldado que no recibe las calorías necesarias pierde agudeza visual, capacidad de reacción y resistencia física, elementos indispensables en una zona donde cualquier error puede ser fatal.

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El impacto en la moral y el bienestar de las tropas

El contraste entre el presupuesto de defensa de miles de millones de dólares y una hamburguesa reseca servida en una bandeja de plástico es difícil de ignorar. Analistas de estrategia de defensa advierten que el mayor enemigo de la marina de EU en este momento no es una fuerza extranjera, sino el desgaste interno. La escasez de comida erosiona la moral de las tropas, quienes se sienten abandonadas por sus mandos mientras cumplen órdenes en el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.

‘Ver estas fotos rompe el corazón. No pedimos banquetes, pedimos que los alimenten lo suficiente para que puedan hacer su trabajo y volver a casa", declaró la madre de un marinero cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias.’ declaró un familiar a USA TODAY.

El Pentágono enfrenta ahora el reto de resolver este desabastecimiento en medio del entorno hostil en Medio Oriente. La interrupción del correo y las dificultades para el atraque seguro han creado una tormenta perfecta de suministros militares deficientes.