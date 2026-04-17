Amplían restricciones de visas en Estados Unidos: quiénes podrían quedarse fuera y qué pasa con México

Las visas hacia Estados Unidos entran en una nueva etapa; el Departamento de Estado, anunció una ampliación en las restricciones que ahora permitirán negar el ingreso a personas vinculadas con actividades consideradas contrarias a sus intereses en la región, una medida que ya genera dudas sobre su alcance en México.

La decisión fue dada a conocer este jueves 16 de abril y forma parte de una política que busca frenar la influencia de actores considerados adversarios; bajo este esquema, no solo se limita el acceso a ciertas personas, también se extiende a familiares directos en algunos casos.

¿Qué cambia con las nuevas restricciones de visas en Estados Unidos?

La ampliación permite bloquear visas a quienes , según autoridades, participen de forma directa o indirecta en acciones que afecten la seguridad, economía o estabilidad regional ; esto incluye desde financiamiento hasta colaboración con gobiernos o entidades consideradas contrarias a Washington.

Entre los criterios que activan la restricción se encuentran el apoyo a la adquisición de recursos estratégicos por parte de potencias adversarias, la intervención en temas de seguridad regional y la participación en operaciones de influencia.

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La Administración Trump restringirá los visados para aquellos que favorezcan el control de activos estratégicos por parte de adversarios, desestabilicen los esfuerzos de seguridad regional, socaven los intereses económicos estadounidenses o lleven a cabo operaciones de influencia… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) April 16, 2026

¿A quiénes aplica esta medida de visas para Estados Unidos?

La política está dirigida a ciudadanos de países del hemisferio occidental que actúen en nombre de intereses considerados adversos; es decir, no se trata de una medida generalizada para toda la población, sino de un filtro específico basado en actividades detectadas.

Además, la restricción puede extenderse a familiares directos, lo que amplía el impacto de la decisión en ciertos casos.

¿México está incluido en estas restricciones de visas para Estados Unidos?

Hasta ahora, no existe una indicación de que México como país esté sujeto a una restricción general de visas; sin embargo, la política sí contempla a personas de toda la región, lo que abre la posibilidad de que ciudadanos mexicanos puedan ser evaluados bajo estos criterios si cumplen con los supuestos señalados.

Este punto ha generado atención, especialmente porque en semanas recientes también se anunció un mayor escrutinio en redes sociales para ciertos trámites de visa.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🇺🇸🪪Estados Unidos suspende visas para 75 países ⁣ ⁣ La administración de Donald Trump acaba de lanzar una bomba diplomática: a partir del próximo miércoles, el procesamiento de visas se detiene indefinidamente para ciudadanos de 75 naciones. ⁣ ⁣ El Departamento de Estado ordenó una "revisión integral" de sus estándares de selección. No es solo una pausa, es un filtro extremo para evitar lo que llaman "carga pública" para el erario estadounidense. ⁣ Alejandro Villalvazo con la información en #HechosMeridiano

Ya hay personas afectadas por medidas de visas de Estados Unidos

Como parte de esta ampliación, el gobierno estadounidense confirmó que ya restringió visas a 26 personas en distintos países del hemisferio; no se dieron a conocer nombres ni detalles específicos sobre los casos.

La medida se apoya en una disposición legal que permite negar el ingreso cuando se considera que una persona puede afectar la política exterior de Estados Unidos.

El anuncio marca un cambio en el enfoque de control migratorio; ahora, las visas no solo se revisan por requisitos tradicionales, también por el tipo de vínculos o actividades que una persona pueda tener en la región.