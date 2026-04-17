María Corina Machado en España: Respaldada por la oposición y por Edmundo González quien está hospitalizado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, protagoniza este viernes una jornada de alto impacto en España, marcada por un fuerte contraste político: mientras recibió el apoyo total de la derecha española, rechazó reunirse con el presidente del Gobierno.

Rechazó la invitación del gobierno de Pedro Sánchez

Desde Barcelona, el mandatario español, Pedro Sánchez, confirmó que ofreció una reunión oficial a Machado en la sede del Gobierno, pero reveló que ella declinó la invitación alegando que "no era el momento". Sánchez, quien se encontraba en una cumbre con el presidente de Brasil, Lula da Silva, insistió en que su país mantiene una política de puertas abiertas para los perseguidos políticos, recordando que España ya da refugio a otros líderes venezolanos como Edmundo González. En dicha cumbre, España y Brasil pactaron acuerdos en temas de energía y tecnología.

Recibimiento de Estado con la oposición

A diferencia de su negativa con el gobierno de Pedro Sánchez, Machado fue recibida con honores en la sede del Partido Popular (la principal fuerza opositora en España). Su líder, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de "valiente" ante decenas de simpatizantes y figuras del exilio. Durante el encuentro, Machado agradeció la hospitalidad hacia los venezolanos que han tenido que huir y reafirmó que su objetivo principal es derrotar definitivamente al sistema de Nicolás Maduro.

La salud de Edmundo González y el evento en la Puerta del Sol

Por otro lado, se confirmó que el otro gran referente de la oposición, Edmundo González, no podrá acompañar a Machado en la concentración masiva convocada para este sábado en la Puerta del Sol, la plaza más emblemática de Madrid. González informó que se encuentra hospitalizado bajo observación tras una cirugía reciente, aunque detalló que ya se reunió en privado con Machado para coordinar sus siguientes pasos.

Querida familia venezolana,



El sábado 18, a las 18, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra… pic.twitter.com/Esr3HNXuGN — Edmundo González (@EdmundoGU) April 17, 2026

Presión desde Venezuela

Desde Caracas, la presión contra la líder opositora continúa. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reiteró que Machado debe rendir cuentas ante la justicia por su presunto respaldo a operaciones militares de Estados Unidos en la región. Machado ha calificado estos señalamientos como persecución política.

Para este sábado, la agenda de la opositora incluye una reunión con la presidenta regional de Madrid, antes de encabezar el encuentro masivo con la comunidad venezolana en el centro de la capital española.