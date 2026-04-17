¿Qué dijo Donald Trump hoy? Sigue sus declaraciones EN VIVO | Irán no cerrará jamás el Estrecho de Ormuz
Los mensajes del presidente Donald Trump siempre tienen un impacto fuera de Estados Unidos, sigue la cobertura minuto a minuto de sus declaraciones.
En medio de un escenario marcado por tensiones políticas, avances tecnológicos y debates acerca de la economía, temas como la Inteligencia Artificial, la seguridad nacional y su impacto en Estados Unidos forman parte central del discurso de Donald Trump.
En Azteca Noticias te mantenemos al tanto con la cobertura más completa sobre las declaraciones de Trump HOY, mismas continúan generando repercusiones más allá de Estados Unidos. En este reporte EN VIVO te presentamos la cobertura minuto a minuto con sus posicionamientos más recientes y relevantes de qué dijo Trump.
¿Qué dijo Donald Trump hoy? Sigue sus declaraciones EN VIVO | Arremete contra la OTAN
¡UN DÍA GRANDE Y BRILLANTE PARA EL MUNDO!: Donald Trump
En una serie de publicaciones efectuadas durante la mañana de hoy viernes, el presidente Donald Trump expresó lo siguiente:
Trump agradece a Pakistán
"¡Gracias a Pakistán y a su Gran Primer Ministro y Mariscal de Campo, dos personas fantásticas! Presidente DONALD J. TRUMP".
Irán retira minas marinas: Donald Trump
"¡Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado, o está retirando, todas las minas marinas! ¡Gracias! Presidente DJT".
Trump agradece ayuda de naciones Árabes
"¡Gracias a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar por su gran valentía y ayuda! Presidente DONALD J. TRUMP"
Irán no volverá a cerrar jamás el Estrecho de Ormuz: Trump
En una publicación en Truth Social, Trump dijo que "Irán ha acordado no volver a cerrar jamás el estrecho de Ormuz. ¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo! Presidente DONALD J. TRUMP".
"QUE SE MANTUVIERAN ALEJADOS": Trump a la OTAN
Durante la mañana de este viernes 17 de abril de 2026, el presidente Donald Trump arremetió en contra de la OTAN; en su red Truth Social, el magnate republicano publicó: "Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN ALEJADOS, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!"