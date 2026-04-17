¿Qué dijo Donald Trump hoy? Sigue sus declaraciones EN VIVO | Irán no cerrará jamás el Estrecho de Ormuz

En medio de un escenario marcado por tensiones políticas, avances tecnológicos y debates acerca de la economía, temas como la Inteligencia Artificial, la seguridad nacional y su impacto en Estados Unidos forman parte central del discurso de Donald Trump.

En Azteca Noticias te mantenemos al tanto con la cobertura más completa sobre las declaraciones de Trump HOY, mismas continúan generando repercusiones más allá de Estados Unidos. En este reporte EN VIVO te presentamos la cobertura minuto a minuto con sus posicionamientos más recientes y relevantes de qué dijo Trump.

