“Alianza criminal” de presidentes de izquierda viene a salvar a Pedro Sánchez: Foro Madrid

La organización Foro Madrid denunció que la cumbre de mandatarios de izquierda que se realizará el próximo fin de semana en España tiene la intención de promover a dicho país europeo como un nuevo bastión de la izquierda.

De Petro a Sheinbaum: Los mandatarios señalados por Foro Madrid en España

El 17 y 18 de abril de 2026 tendrá lugar el Foro Democracia Siempre, a realizarse en Barcelona, donde están convocados una docena de mandatarios identificados con la izquierda.

Entre los presidentes convocados están Gustavo Petro, de Colombia, Claudia Sheinbaum, de México y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, a quienes Foro Madrid clasifica como los “más contrarios a la libertad y la democracia en todo el mundo”.

El bastión de la izquierda: El plan para salvar el gobierno de Pedro Sánchez

“Foro Madrid considera que el objetivo del cónclave socialista es lograr una grotesca apoteosis de la figura de Pedro Sánchez y del socialismo español, acorralado por la corrupción y su constante violación de las reglas democráticas y constitucionales”, mencionó la organización en un comunicado.

Nexos peligrosos: Denuncian complicidad entre España y regímenes narcosocialistas

El grupo recuerda que Pedro Sánchez tiene una complicidad con regímenes narcosocialistas como Cuba, Nicaragua y el “agónico régimen chavista en Venezuela”, después de la caída y traslado de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos. Además, destaca que el gobierno socialista español tiene simpatías con el “islamismo terrorista del régimen de Irán, Hamás, Hezbolá y los Hermanos Musulmanes”.

La organización señala que los presidentes socialistas llegarán a España con el “objetivo de intentar salvar a Sánchez, protector de todos ellos en Europa” y asegura que la cumbre será un intento de blanqueamiento y refugio de estos “políticos y guerrilleros narcoterroristas”.

Del Foro de São Paulo a España: La nueva ruta del socialismo iberoamericano

Recuerda que España se ha convertido en santuario del narcosocialismo en Europa desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras el debilitamiento del Foro de São Paulo y el grupo de Puebla, mientras en Iberoamérica enfrenta un “proceso de reconquista de las libertades democráticas.