Todd Lyons deja el ICE en medio de tensión por muertes de mexicanos bajo custodia

El director interino del ICE, Todd Lyons, dejará su cargo a finales de mayo, en medio de un contexto marcado por cuestionamientos a la agencia y por la muerte de mexicanos bajo custodia en Estados Unidos.

La salida de Todd Lyons fue confirmada por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional; su último día será el 31 de mayo , tras haber encabezado una de las etapas más activas en operativos migratorios.

Todd Lyons deja el ICE en un momento crítico

Durante su gestión, el ICE se mantuvo como eje central de la política migratoria; bajo la administración actual, se intensificaron detenciones y operativos en distintos estados.

Todd Lyons llegó al cargo tras años dentro de la misma estructura; ocupó puestos clave en operaciones de control y expulsión, donde lideró acciones enfocadas en el arresto de migrantes en territorio estadounidense.

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Muertes de mexicanos bajo custodia generan tensión

El contexto en el que se da la salida del jefe del ICE está marcado por cifras que han encendido alertas; al menos 16 mexicanos han muerto en 2026 mientras se encontraban bajo custodia migratoria.

Este número supera los registros de años anteriores y ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en centros de detención; el tema ha escalado a instancias internacionales y mantiene la atención sobre el actuar de la agencia.

La historia que refleja la crisis de los mexicanos perseguidos por ICE

José Guadalupe Ramos salió de Guanajuato hace casi tres décadas; buscaba una vida mejor en Estados Unidos, donde formó una familia.

Su historia terminó en febrero, cuando fue detenido por autoridades migratorias; semanas después murió dentro de un centro de procesamiento en California. Su familia exige respuestas; piden conocer qué ocurrió y por qué su caso terminó de esa forma.

Investigaciones y presión internacional

El gobierno mexicano se ha sumado a acciones legales para revisar las condiciones en centros de detención; también ha presentado quejas ante organismos internacionales.

Especialistas advierten que los recursos actuales no son suficientes para atender todos los casos; además, señalan que las familias deben recurrir a instancias judiciales para buscar justicia.