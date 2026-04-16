México estancado: El diagnóstico del IMD sobre la prosperidad en 2026

El Informe de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026 revela las características y problemáticas para generar competitividad y prosperidad en la región y México está estancado en el rubro de institucionalidad.

En su más reciente reporte del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, argumenta que la prosperidad está estancada en México y en Brasil por ganancias económicas sin credibilidad institucional.

Institucionalidad y burocracia: Los frenos a la competitividad en México y Brasil

Añadió que otros patrones como una gobernanza sólida sin progreso administrativo y aumento de ingresos sin inclusión social son características que explican el estancamiento de la prosperidad en Latinoamérica.

El índice señala que los problemas burocráticos, como licencias de operación complejas y regulación inconsistente en diversas jurisdicciones son parte de los obstáculos que frenan la eficiencia en el mercado laboral en países como México, Brasil y Argentina.

Estado de Derecho y Terror Político: Las alarmantes posiciones de México en la región

En un análisis más detallado del índice, México está en los últimos lugares de la región en la escala de terror político, al estar en la posición 19. También está en las últimas posiciones del Índice de Estado de Derecho, en el lugar 27. El reporte analiza a 34 naciones de Latinoamérica.

El informe explica que la prosperidad es definida como el estado del desarrollo social, apoyado por la fortaleza de la economía, instituciones fuertes, equidad social y desarrollo sostenible, explica el Instituto para el Desarrollo Gerencial.

El "Nivel B1": ¿Qué países superan a México en desarrollo social y económico?

En general, México está clasificado en el nivel B1, el tercer nivel de ocho posibles, donde es superado por al menos otras ocho naciones: Chile, Costa Rica, Bahamas, Barbados, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.

En el mismo nivel B1 están Argentina, Brasil, Granada, Perú y Trinidad y Tobago.