Dos ciudadanos mexicanos podrían enfrentar penas de prisión en Estados Unidos luego de que fueron deportados en múltiples ocasiones, tras regresar ilegalmente al país. El caso registrado en Nevada, llama la atención por el historial migratorio y penal de los implicados.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Nevada, los acusados fueron identificados como Jesús Guadalupe-Rosales y Daniel Augusto López-Conchas, quienes comparecieron ante un tribunal federal por el delito de reingreso ilegal tras deportación, tipificado en la ley migratoria estadounidense.

¿Mexicanos enfrentan cargos federales en Estados Unidos? Esta es la razón

Las autoridades estadounidenses señalan que ambos hombres tienen antecedentes penales en Nevada, principalmente relacionados con tráfico de drogas. Conforme a la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nevada, Guadalupe-Rosales fue deportado en seis ocasiones desde 2012, mientras que López-Conchas fue expulsado tres veces de Estados Unidos.

Cabe señalar que el delito de reingreso ilegal tras deportación puede derivar en penas de cárcel, especialmente cuando existen antecedentes criminales, como en este caso.

"Two Mexican nationals — one who has been deported six times and another who has been deported three times — could be headed for federal prison."



The days of illegals being able to repeatedly violate our immigration laws are over. Consequences are here. https://t.co/PmEX4R0Gag — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 17, 2026

¿Cuál es el historial de los mexicanos acusados?

Guadalupe-Rosales fue arrestado en julio de 2025 por múltiples cargos relacionados con posesión y tráfico de sustancias controladas. Después de cumplir una condena de entre 12 y 30 meses, fue entregado a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en abril de 2026.mAdemás, cuenta con antecedentes por fraude de visas y una condena previa por el mismo delito que enfrenta actualmente.

Por su parte, López-Conchas fue detenido en marzo de 2024 por cargos de tráfico de drogas y conspiración. Tras cumplir una sentencia de hasta 72 meses, también fue transferido al ICE en Las Vegas. Las autoridades federales informaron que, de ser declarado culpable, Jesús Guadalupe-Rosales podría recibir hasta 10 años de prisión, además de multas de hasta 250 mil dólares. En el caso de Daniel Augusto López-Conchas, la pena máxima sería de 2 años de cárcel, junto con sanciones económicas similares.

Un caso que refleja la política migratoria en Estados Unidos

El caso fue investigado por la oficina de ICE en Las Vegas y procesado por fiscales federales, en un contexto donde Estados Unidos mantiene una política estricta contra el reingreso ilegal. Expertos en temas migratorios señalan que estos casos buscan disuadir reincidencias, especialmente cuando se encuentran vinculadas a delitos graves.

La situación abre el debate: ¿las políticas actuales logran frenar el reingreso migratorio o reflejan un problema más profundo en el sistema migratorio?