Cayó en plena sala: Bloque de hielo perfora techo de casa en California

Un hombre en Estados Unidos denunció que un enorme bloque de hielo cayó del cielo, perforó el techo de su casa y terminó en la sala. Se trata de Yuder Grau, residente de Whittier, California, quien señaló que el pedazo de agua congelada cayó la mañana del 10 de abril de 2026, alrededor de las 11:28 horas,

Del cielo a la sala: El dramático impacto de un bloque de hielo en Whittier

El hombre reportó el daño a la propietaria de la casa, Thania Magaña. Cuando ella llegó al lugar, encontró escombros en la sala, así como un enorme hueco en el techo.

Un pedazo grandequedó en un respaldo de la sala y otros fragmentos del hielo estaban en una mesa.

"Tenía un mal olor": La preocupación de los residentes por el origen del hielo

La dueña señaló que recopiló datos de vuelos y descubrió que un avión voló por el vecindario aproximadamente a la misma hora en la que ocurrió el incidente, el cual no dejó heridos.

No obstante, al recoger los escombros, notaron que el hielo tenía un mal olor y había preocupaciones sobre posibles peligros relacionados con ello, con lo que guardaron el hielo en el congelador, en espera de respuestas sobre su posible origen.

Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación sobre el origen de este pedazo de hielo. Ambos ya presentaron una queja formal ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para saber qué sucedió.

¿Hielo azul o fenómeno atmosférico? Las posibles causas tras el incidente

Sí es posible que un avión arroje bloques de hielo, aunque es muy raro que suceda. Contrario a lo que se piense, no se trata de agua congelada procedente de los sanitarios de la aeronave, ya que los aparatos no cuentan con la posibilidad de expulsar desperdicios desde el aire.

Sin embargo, en pocas ocasiones, una fuga en las mangueras usada para vaciar el tanque de desechos puede congelar el líquido y suele generar “hielo azul”.

La causa más probable es cuando el hielo se forma afuera del avión en vuelos de gran altitud y, al descender a zonas con aire más caliente, el hielo puede desprenderse y caer al suelo, explica el Aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra.

¿Qué tan común es que caiga hielo de un avión? Las estadísticas de la aviación

Estos eventos son muy raros, ya que por ejemplo, la misma terminal explica que en alrededor de 2.5 millones de vuelos anuales, sólo han reportado 25 incidentes.

