¡Con la cerveza no! Reportan escasez en Guanajuato

La venta de cerveza representa una importante derrama económica para los establecimientos que venden bebidas alcohólicas a lo largo y ancho de la república. En el estado de Guanajuato no es la excepción pero actualmente hay negocios en los que han reportado escasez de cerveza.

Propietarios y empleados de bares o restaurantes aseguran que la escasez de cerveza es un hecho, pues hay quienes no logran surtir todos sus pedidos y sus ventas han caído.

Desabasto de cerveza ha elevado precios en bares de Guanajuato

Los establecimientos con permisos para vender bebidas alcohólicas han señalado que la venta de cerveza representa desde un 40% hasta un 80% del volumen total de consumo de bebidas.

“Esta semana hemos estado batallando con el desabasto de la cerveza, no nos han traído los pedidos completos o a veces falta algún tipo de marca. Para nosotros, aquí la venta de cerveza sobre todas las bebidas es de un 45%, aproximadamente"; comentó para Fuerza Informativa Azteca Leonardo Villanueva, quien trabaja como mesero en un restaurante ubicado en León, Guanajuato.

Negocios como bares también lo resienten, y al respecto, el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato señaló que entre las causas señaladas por las cerveceras están la falta de grano y la falta de vidrio para embotellar las bebidas.

No importa el tipo de cerveza o la marca, la escasez es perceptible

“Ya tenemos desabasto desde hace algún tiempo, no se ha acabado de regularizar y me refiero a que debemos tener el servicio de las distribuidoras; de ambas cerveceras de acuerdo al producto que uno vende. Sin embargo, no ha sido así y esto nos obliga a andar buscando el producto donde lo encontremos y esto nos puede llevar a encarecer su precio"; dijo Javier Quiroga López, el presidente del ramo en la entidad.



El líder de este sector económico recalcó que por la demora o por la cancelación de pedidos han tenido que elevar sus precios, pues han invertido más en la compra de cerveza o en el transporte de la bebida dentro del estado de Guanajuato.