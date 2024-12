César Fabián “N”, alias “El Ceviche”, se fuga por segunda vez del Penal de Puente Grande, Jalisco

¡No es la primera vez! César Fabián “N”, conocido como “El Ceviche” o “El Chore”, un hombre de 48 años, y relacionado a un cartel criminal con presencia en Jalisco, se escapó del centro penitenciario de Puente Grande, ubicado en el municipio de Tonalá ; es la segunda ocasión que lo hace.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, en el año 2001, “El Ceviche” escapó de la prisión, en donde purgaba una condena de 9 años por robo de vehículos y portación de arma de fuego. Para 2020, este fue recapturado junto con Francisco Marcelo “N”, Óscar Bernardo “N”, e Indra “N”, por estar relacionados con el secuestro de seis personas ocurrido en 2019.

Así se fugó “El Ceviche” del Penal de Puente Grande en Jalisco

En plenas festividades navideñas, un reo se fugó del Reclusorio Metropolitano ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá, el 25 de diciembre de 2024, así lo informó la Secretaria de Seguridad de Jalisco.

Según la dependencia, el prófugo, es César Fabián “N” alias “El Ceviche” de 48 años de edad, quien ingresó al penal el 23 de julio de 2020, por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Este sujeto, presuntamente aprovechó el término del horario de visitas, para huir del centro de reclusión. Las autoridades informaron que en un pase de lista, se identificó que César Fabián “N” no se encontraba en retención, por lo que se inició con una investigación que hasta el momento ha resultando con cuatro custodios con órdenes de aprehensión, por presuntamente estar vinculados.

Estas personas fueron presentadas ante un juez en una audiencia intermedia realiza durante la jornada del sábado 28 de diciembre, donde fueron imputados por el delito de evasión de procesos.

La defensa de los presuntos señalados permanecen en prisión preventiva mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso programada para este 31 de diciembre de 2024.

Refuerzan seguridad en Puente Grande, Jalisco

Mientras tanto, en las inmediaciones de Puente Grande, se reforzó la seguridad en los módulos, sobretodo en el área de ingreso.

Conforme a familiares de algunos de los presos que se encuentran dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, los protocolos de seguridad y los filtros para poder ingresar a las visitas, continúan de manera regular:“No te digo que así pues no, de hecho no sabía nada de eso y -¿cuánto son los filtros que tienen que pasar ustedes?-, pues como seis, si trae uno cosas malas, pues no entra uno con eso”, revela un visitante a Cámaras y micrófonos de TV Azteca.

Hasta el momento César Fabián “N”, permanece sin ser localizado, por lo que la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene una búsqueda en la Zona Metropolitana de Guadalajara , y las zonas limítrofes con otros estados.