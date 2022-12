¿Quién es César Ramos, el árbitro para la semifinal de Qatar 2022?

Este lunes 12 de diciembre se dio a conocer que el mexicano César Ramos Palazuelos será el árbitro central en la semifinal del Mundial de Qatar 2022, en donde se disputará el partido Francia vs Marruecos el próximo miércoles 14 de diciembre, ante esto, muchos se preguntarán: ¿Quién es el sinaloense?

A pesar de que México quedó eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022, el arbitraje mexicano sigue vivo y César Ramos ha sido un elemento importante. Con el partido de Francia vs Marruecos, el mexicano tendrá su cuarta participación como árbitro central, después de estar en los encuentros Dinamarca vs Túnez; Bélgica vs Marruecos y Portugal vs Suiza en el Mundial de Qatar 2022.

Cabe destacar que como primer árbitro se encuentra el mexicano Alberto Morin y el segundo árbitro es Miguel Hernández, mientras que el cuarto es el colombiano Jesús Valenzuela.

¿Quién es el árbitro César Ramos Palazuelos?

De acuerdo con la comisión de árbitros, César Arturo Ramos Palazuelos nació el 15 de diciembre de 1983 en Culiacán, Sinaloa. Como profesional debutó en 2002, su primera presentación en la Liga MX fue en el partido Monterrey vs Tijuana en 2011 y obtuvo su gafete FIFA en 2014.

Ha participado en al menos 20 torneos de la Liga MX, dentro de los cuales ha dirigido seis finales y ha arbitrado en 10 finales de corte internacional.

¿En dónde ha participado como árbitro César Ramos Palazuelos?

Algunos torneos internacionales en lo que ha participado se encuentran:

Juegos Centroamericanos

Caribe Veracruz en 2014

Copas Mundiales Sub-20 en 2015 y 2017

Juegos Olímpicos en Río 2016

Mundial de Clubes 2017

Copa Mundial Rusia 2018

Copa Asiática de Naciones 2019

Dos copas Oro en el 2015 y 2017

Ahora, en la Copa Mundial de Qatar 2022.

FIA Será el árbitro central en semifinal de Francia vs Marruecos

Cabe recordar que su mayor logro internacional, hasta el momento, ha sido la participación en la Copa Mundial Rusia 2018 y haber sido parte de la cuarteta arbitral en la semifinal entre Francia vs Bélgica; sin embargo, ahora se suma el encuentro entre Francia vs Marruecos.

¿Cuándo fue la última vez que un árbitro mexicano participó en una final del Mundial?

La última vez que un mexicano participó como árbitro en una final de Mundial data de 1990, cuando Edgardo Codesal fue el hombre encargado en el partido Argentina vs Alemania, donde sus decisiones fueron blanco de polémica después de un penal que tuvo muchas dudas.