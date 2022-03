Chamarra le salva vida a joven aficionado del Atlas

Una chamarra le salvó la vida a un joven de 20 años originario de Guadalajara, Jalisco, un hombre de apellido González que estaba en la zona del equipo de futbol Gallos Blancos del Querétaro cuando comenzaron los disturbios en el estadio protagonizada por las porras de ambos equipos, y al ver al tapatío en medio de la trifulca, lo hizo pasar como parte de su familia y lo cubrió con la chamarra, gracias a ello el joven pudo volver a ver a su familia.

Gritos de ayuda, llantos y la mano de un padre de familia, fue lo último que recuerda un joven, quien partió de Guadalajara con rumbo a Querétaro para ver jugar fútbol a su equipo, el Atlas.

“Nosotros como pudimos brincar la valla o abrir una puerta para resguardarnos y escondernos. Aun así nos atoraron a todos”, narró el joven lesionado que prefirió omitir su nombre.

Chamarra salvadora

La chamarra de un señor de apellido González, le salvó la vida al joven de 20 años, este hombre estaba en la zona de los Gallos Blancos del Querétaro, al ver al tapatío en medio de la trifulca, lo hizo pasar como parte de su familia y lo cubrió con dicha prenda.

“A mí me pisaron el pie, cuando trate de correr para resguardarme, unos del Querétaro me pisaron el pie como para tumbarme, pero de la adrenalina pude alcanzar a correr pero traigo fractura en el dedo gordo”, recuerda con angustia el joven aficionado.

Y continúo con su relato: “Les agradezco a la familia que me ayudó, cuando brinque a la zona familiar de Querétaro, me dijeron quítate la camisa y me prestó su chamarra y que me sentará ahí con ellos, me pude hacer pasar como se la familia para que no me hicieran nada”.

Incluso mientras se resguardaba en la cancha, éste joven pedía con las manos que dejaran se lanzar objetos.

“Había mujeres, niños. A unas mujeres también las golpearon”, aseguró con rabia el joven originario de Guadalajara.

Fue hasta las cinco de la mañana de este domingo, que este joven pudo volver a ver a su familia.

“Para mí son ángeles que aparecieron, ángeles que pedí que le mandaran a mi hijo porque lo resguardaron”, aseveró María, mamá del joven lesionado.