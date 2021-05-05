Champions League 2021: Chelsea FC y Mancher City se enfrentarán en la Gran Final
La Gran Final de la Champions League 2021 se jugará el próximo 29 de mayo en Estambul, Turquía; estos son los detalles del encuentro.
Este miercolés se definió qué equipos se enfrentarán en la Gran Final de la Champions League 2021 que se llevará a cabo en Estamúl, Turquía: Chelsea FC vs Mancher City.
El partido final de la Champions League 2021 se realizará en el Atatürk Olympic Stadium el próximo 29 de mayo.
The 2021 #UCLfinal is set! 🏆— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021
Manchester City 🆚 Chelsea #UCL pic.twitter.com/9WMV1GzbJu
El encuentro se definió luego de que en el estadio Stamford Bridge, el Chelsea se impuso 2-0 (global 3-1) al Real Madrid, con goles de Timo Werner y Mason Mount, obteniendo así su boleto a la final de la Champions League 2021, donde enfrentará al Manchester City.
Cuándo y dónde se jugará la Champions League 2021
La final de la Champions League 2021 se realizará el próximo 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatük a las 14:00 horas, tiempo de México.
Debido a la pandemia, el estadio de Estambul permitirá poca asistencia, a pesar de contar con 76 mil butacas.