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Champions League 2021: Chelsea FC y Mancher City se enfrentarán en la Gran Final

La Gran Final de la Champions League 2021 se jugará el próximo 29 de mayo en Estambul, Turquía; estos son los detalles del encuentro.

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|Crédito: Twitter @ChampionsLeague

Escrito por: Azteca Noticias

Este miercolés se definió qué equipos se enfrentarán en la Gran Final de la Champions League 2021 que se llevará a cabo en Estamúl, Turquía: Chelsea FC vs Mancher City.

El partido final de la Champions League 2021 se realizará en el Atatürk Olympic Stadium el próximo 29 de mayo.

El encuentro se definió luego de que en el estadio Stamford Bridge, el Chelsea se impuso 2-0 (global 3-1) al Real Madrid, con goles de Timo Werner y Mason Mount, obteniendo así su boleto a la final de la Champions League 2021, donde enfrentará al Manchester City.

Cuándo y dónde se jugará la Champions League 2021

La final de la Champions League 2021 se realizará el próximo 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatük a las 14:00 horas, tiempo de México.

Debido a la pandemia, el estadio de Estambul permitirá poca asistencia, a pesar de contar con 76 mil butacas.