Con arma de juguete, sujeto secuestró a brasileña y se la llevó a Paraguay

Una mujer brasileña de 58 años fue rescatada por la policía de Paraguay, después de que un hombre le robara el auto en Brasil, la secuestrara y la amenazara para poder llevarla hasta tierras paraguayas.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la ciudadana brasileña en la frontera?

El incidente sucedió el jueves 14 de mayo de 2026, cuando Lucía Henz Hoff, quien vive en Cándido Rondó, estado de Paraná, en Brasil, fue sorprendida por un delincuente al llegar a su casa.

El hombre la amenazó con un arma y la obligó a subir a su propio auto para después conducir hasta Paraguay. La Fiscalía paraguaya señala que la mujer fue amenazada mientras el sujeto cruzaba la frontera.

Persecución en Saltos del Guairá: así fue el rescate de la mujer secuestrada

Alrededor de las 00:10 horas, agentes detectaron el auto durante un control preventivo de rutina. El automóvil, una camioneta con placas brasileñas, circulaba a toda velocidad y el conductor arrolló el puesto de control para tratar de evadirlo, lo que desató una persecución.

Al finalizar, los policías interceptaron el auto y detuvieron al sospechoso.

Los detalles de la detención de Jorge Álvarez en Paraguay

El detenido fue identificado como Jorge Álvarez, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, quien no portaba ningún documento de identidad al momento de la detención.

En el interior del vehículo, los agentes encontraron una pistola de juguete, que presumiblemente sirvió para intimidar a la víctima durante el asalto. La operación de detención ocurrió en la ciudad de Saltos del Guairá.