¿Quién es Sarah Krissoff, la abogada en EU que defenderá a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

El nombre de Sarah Krissoff comenzó a tomar fuerza dentro de uno de los casos más delicados que actualmente involucran a exfuncionarios ligados a Sinaloa con el crimen organizado; la abogada estadounidense apareció oficialmente como parte de la defensa de Gerardo Mérida Sánchez, exmando de seguridad señalado en investigaciones federales relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

La presencia de Sarah Krissoff en el caso llamó la atención debido a su trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense; mientras tanto, Gerardo Mérida permaneció bajo custodia de los US Marshals después de cruzar desde Sonora hacia Arizona el pasado 11 de mayo, según información oficial compartida por autoridades mexicanas y registros judiciales en Estados Unidos.

¿Cómo llegó Gerardo Mérida a manos de autoridades de EU?

De acuerdo con reportes oficiales, el exsecretario de Seguridad salió desde Hermosillo rumbo a la frontera norte y cruzó por la Garita de Nogales hacia territorio estadounidense; una vez en Arizona quedó bajo custodia federal mientras avanzan procesos judiciales relacionados con acusaciones por narcotráfico y delitos vinculados con armas.

El caso provocó tensión política debido a que el nombre de Gerardo Mérida aparece dentro de investigaciones que también mencionan al exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; ambos forman parte de expedientes relacionados con presuntas redes criminales bajo análisis del sistema judicial estadounidense.

Aunque Mérida contaba con recursos legales en México para intentar evitar un posible proceso internacional, las acciones judiciales en Estados Unidos continuaron avanzando.

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🚨 Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, ya tiene defensa en EU



La exfiscal Sarah Krissoff llevará su caso en Nueva York



Lo que pueda decir ante la justicia estadounidense tiene nerviosos a varios en la 4T pic.twitter.com/PgGIJ7CfUZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 18, 2026

¿Quién es Sarah Krissoff y por qué su llegada al caso genera atención?

La defensa de Gerardo Mérida quedó en manos de Sarah Krissoff, una litigante reconocida dentro de tribunales federales de Estados Unidos por su experiencia en casos complejos relacionados con corrupción, lavado de dinero, crimen financiero y estructuras criminales de alto perfil.

Antes de convertirse en abogada defensora, Krissoff trabajó durante más de una década como fiscal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones federales más poderosas y agresivas de EU en investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y delitos financieros internacionales.

Durante su paso por esa oficina encabezó investigaciones de alto impacto que involucraron coordinación entre agencias federales en distintas jurisdicciones; además, participó en procesos relacionados con lavado de dinero, extorsión, fraude financiero, ciberdelitos y corrupción pública.

Actualmente, Sarah Krissoff se dedica a defender a empresarios, compañías y personas acusadas en procesos federales complejos impulsados por el Departamento de Justicia estadounidense; además, suele intervenir en casos relacionados con delitos financieros, lavado de dinero y litigios corporativos de alto nivel.

Su aparición ocurre en una etapa sensible del proceso, especialmente porque fiscales estadounidenses analizan posibles acuerdos de cooperación con algunos acusados relacionados con estructuras criminales investigadas en Sinaloa.

En Estados Unidos, este tipo de procesos suelen abrir espacios para negociaciones judiciales donde acusados ofrecen información a cambio de beneficios legales; por ello, cada movimiento dentro de la defensa genera expectativa alrededor de lo que pueda revelarse ante autoridades federales.

¿Por qué hablan de posibles acuerdos con fiscales de EU?

Dentro del sistema estadounidense existe una figura conocida como “Proffer Meeting”, también llamada informalmente “Queen for a Day”; se trata de reuniones donde los acusados presentan información detallada ante fiscales para demostrar qué saben sobre operaciones criminales, redes de colaboración y posibles responsables de mayor nivel.

Durante estas reuniones, el Departamento de Justicia evalúa si la información proporcionada puede verificarse y si resulta útil para fortalecer investigaciones abiertas; dependiendo del valor de los datos entregados, fiscales pueden negociar reducciones de sentencia o acuerdos de cooperación.

Especialistas consideran relevante que algunos implicados enfrenten el proceso inicialmente con defensas públicas o estructuras jurídicas menos agresivas de lo habitual en casos federales de narcotráfico; esto ha incrementado especulaciones sobre posibles negociaciones internas dentro del proceso judicial estadounidense.

El caso Sinaloa sigue creciendo en EU

La investigación contra exfuncionarios ligados a Sinaloa ya es observada como uno de los expedientes más sensibles entre México y Estados Unidos; mientras autoridades estadounidenses avanzan con procesos judiciales, en México el caso mantiene presión política debido a los nombres que continúan apareciendo dentro de los expedientes federales.

Por ahora, Gerardo Mérida permanece bajo custodia mientras Sarah Krissoff prepara la estrategia legal que lo representará ante tribunales estadounidenses; el proceso apenas comienza, pero ya provoca inquietud por las posibles implicaciones políticas y criminales que podrían surgir durante las próximas etapas judiciales.