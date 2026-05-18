¿Viajaste a estos países? Turistas que no podrán entrar a Estados Unidos por el brote de ébola

Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas sanitarias para ingresar al país, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de ébola como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

A través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), EU convocó el Título 42, una ley de salud pública que restringe la entrada a turistas durante brotes o enfermedades epidemiológicas.

Dicha orden tendrá una duración inicial de 30 días y comenzó a aplicarse de manera inmediata, por lo que a continuación te enlistamos los pasaportes no estadounidenses que no podrán visitar la unión norteamericana.

¿Qué personas no podrán entrar a Estados Unidos?

La orden aplica para personas no estadounidenses que hayan estado recientemente en estos 3 países en los últimos 21 días:



Uganda

República Democrática del Congo

Sudán del Sur

Following confirmation of Ebola cases in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo, and Uganda, CDC is supporting response activities including surveillance, laboratory diagnostics, and outbreak containment efforts.

While the current risk to the American public remains… pic.twitter.com/ai8F8P79dF — CDC (@CDCgov) May 17, 2026

Lugares donde las autoridades internacionales mantienen vigilancia por el aumento de contagios, luego de que se detectara el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

En cuanto a las excepciones, CDC aclaró que existen excepciones para ciudadanos estadounidenses, integrantes del Ejército y personas autorizadas específicamente por el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué se sabe del brote de ébola en África?

Esta medida llega después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la epidemia de ébola como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Aunque el organismo señaló que el brote todavía no alcanza el nivel de pandemias, sí alertó sobre un posible aumento considerable de casos en las próximas semanas debido a su rápida propagación.

Por el momento, el Congo concentra 10 casos confirmados y 336 sospechosos relacionados con el brote en la provincia de Ituri, ubicada al noreste del país.

Además, el director general de Africa CDC, Jean Kaseya, informó que más de 100 muertes sospechosas podrían estar vinculadas con la enfermedad. En Uganda, la OMS reportó dos casos confirmados por laboratorio, incluida una muerte en Kampala, la capital ugandesa.

¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite de persona a persona mediante contacto directo con sangre, fluidos o secreciones corporales de una persona infectada,

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, debilidad, vómito, diarrea y sangrado inexplicable. A esto se suma que, el brote más reciente estaría impulsado por la cepa Bundibugyo.

Al respecto, la OMS lo calificó como un caso “extraordinario”, ya que actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobadas específicas para el virus Bundibugyo.