Encuentran los cuerpos de 4 buzos perdidos en las islas Maldivas; exinstructor relata qué pudo pasar

Los cuerpos de cuatro de los buzos desaparecidos en las islas Maldivas fueron encontrados la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026, de acuerdo con el gobierno local.

¿Qué pasó en las cuevas de Vaavu Atoll?

Cinco expertos italianos entraron el jueves 14 de mayo de 2026 en las cuevas de Vaavu Atoll mientras realizaban una exploración. Un cuerpo fue localizado ese mismo día a la entrada de la cueva. Después, expertos buzos internacionales se unieron para tratar de localizar a las otras cuatro personas.

Identificación de los buzos italianos fallecidos en Maldivas

Gianluca Benmedetti, instructor de buceo, fue el primer cuerpo encontrado en la entrada de la cueva. Los otros son Monica Montefalcone, profesora adjunta de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; Federico Gualtieri, biólogo marino; y Muriel Oddenino, una investigadora.

Un sexto buzo que formaba parte del grupo decidió no entrar cuando el resto de los integrantes se sumergió. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia señaló que el grupo formaba parte de una expedición de buceo a bordo del buque Duque de York.

Tan sólo en un intento por recuperar los cuatro cuerpos desaparecidos, otro buzo, un militar llamado Mohamed Mahudhee, de 43 años de edad, murió el sábado 16 de mayo en la cueva, que puede tener hasta 70 metros de profundidad y 200 metros de largo.

Las hipótesis sobre la causa de muerte del equipo de investigación

Aún no se sabe la causa que llevó a la muerte de los cuatro buzos expertos. Riccardo Gambacorta, exinstructor de buceo de Muriel Oddenino, una de las fallecidas, no cree que se trate de “intoxicación por oxígeno”, una de las especulaciones sobre lo que pudo pasar.

Según declaró, muchas personas habían sugerido que la intoxicación por oxígeno en los tanques de buceo o un porcentaje de oxígeno excesivamente alto provocaron la muerte del equipo de investigación italiano.

No obstante, Gambacorta mencionó a la agencia de noticias Reuters que “pudo haber ocurrido un incidente inesperado bajo el agua; básicamente, no previeron cierta situación”.

Restricciones de profundidad e investigación del gobierno local

El gobierno de las islas Maldivas comenzó una investigación para saber qué les pasó a los buzos y cómo llegaron a tal profundidad, ya que las restricciones para buceo recreativo y comercial tienen un límite de 30 metros de profundidad. Además, la licencia del buque que los llevó a la zona quedó suspendida, de acuerdo con Mohamed Hussain Shareef, vocero del gobierno de Maldivas.