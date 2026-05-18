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Terremoto de 5.2 sacude a China hoy; reportan 2 muertos y edificios derumbados

Al menos 13 edificios colapsaron tras el terremoto en China ocurrido en las primeras horas de hoy lunes; hay más de 7 mil evacuados en la ciudad de Liuzhou.

Los equipos de rescate caminan junto a un edificio dañado tras un terremoto en la aldea de Taiyang, en Liuzhou, Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China , el 18 de mayo de 2026.
Esto dijeron las autoridades en China tras el terremoto de hoy. |Cnsphoto vía Reuters.

Escrito por: César Contreras

En las primeras horas de hoy lunes 18 de mayo de 2026, un terremoto de magnitud 5.2 sacudió a la región de Guangxi, en China, y obligó a la evacuación de más de 7 mil personas en la ciudad de Liuzhou.

Daños materiales y edificios colapsados en Liuzhou tras el sismo

El movimiento telúrico causó la muerte de dos personas. Testigos grabaron videos de personas que corrían y servicios de emergencia que acudían a un edificio colapsado en Liuzhou, donde la zona estaba acordonada para las operaciones de rescate.

La oficina de emergencias de Liuzhou confirmó que 13 edificios colapsaron tras el terremoto.

Reporte de víctimas y estado de los heridos según CCTV

Las autoridades de la localidad confirmaron dos muertes y una persona desaparecida, además de que cuatro habitantes están internados en el hospital, quienes no padecen lesiones que pongan en riesgo la vida, aseguró la televisora estatal CCTV.

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