Terremoto de 5.2 sacude a China hoy; reportan 2 muertos y edificios derumbados

En las primeras horas de hoy lunes 18 de mayo de 2026, un terremoto de magnitud 5.2 sacudió a la región de Guangxi, en China, y obligó a la evacuación de más de 7 mil personas en la ciudad de Liuzhou.

Daños materiales y edificios colapsados en Liuzhou tras el sismo

El movimiento telúrico causó la muerte de dos personas. Testigos grabaron videos de personas que corrían y servicios de emergencia que acudían a un edificio colapsado en Liuzhou, donde la zona estaba acordonada para las operaciones de rescate.

La oficina de emergencias de Liuzhou confirmó que 13 edificios colapsaron tras el terremoto.

🇨🇳 | Un terremoto de magnitud 5.2 azotó Liuzhou, en la provincia de Guangxi, China. pic.twitter.com/Dt9Liua2UX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 18, 2026

Reporte de víctimas y estado de los heridos según CCTV

Las autoridades de la localidad confirmaron dos muertes y una persona desaparecida, además de que cuatro habitantes están internados en el hospital, quienes no padecen lesiones que pongan en riesgo la vida, aseguró la televisora estatal CCTV.