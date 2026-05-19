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Investigador de EU alerta crisis fronteriza y culpa a cárteles de México por expansión del gusano barrenador

Un investigador de EU vinculó a cárteles de México con la expansión del gusano barrenador; afirmó que el brote sigue rutas de tráfico ilegal.

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Un investigador de EU vinculó a cárteles de México con la expansión del gusano barrenador; afirmó que el brote sigue rutas de tráfico ilegal.|AN

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El brote de gusano barrenador que mantiene bajo presión a la frontera ganadera entre México y Estados Unidos dio un nuevo giro político luego de que un investigador estadounidense acusara públicamente a los cárteles mexicanos de aprovechar rutas de tráfico ilegal para expandir la plaga hacia el norte del continente; las declaraciones fueron hechas ante el Comité del Senado de Texas sobre Agua, Agricultura y Asuntos Rurales.

El especialista Ammon Blair aseguró que los patrones de propagación del gusano barrenador coinciden con corredores utilizados históricamente por redes de contrabando vinculadas al crimen organizado; además, sostuvo que el narcotráfico y sectores del gobierno mexicano operan de manera conjunta en actividades económicas estratégicas, incluyendo ganadería, agricultura y transporte.

¿Por qué relacionan a los cárteles con el gusano barrenador?

Durante su comparecencia en Texas, Blair explicó que el avance del gusano barrenador no sería un fenómeno aislado únicamente relacionado con movilidad animal; según su análisis, la expansión de casos sigue rutas similares a las utilizadas para tráfico de personas y mercancías ilegales desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

El investigador señaló particularmente la región del Tapón del Darién como uno de los puntos donde los corredores migratorios y de contrabando coinciden con trayectorias detectadas en el brote; de acuerdo con su postura, los grupos criminales han logrado infiltrarse en distintos sectores productivos y logísticos relacionados con el movimiento de ganado y mercancías.

Las declaraciones encendieron debate político debido a que Blair calificó a México como un “narcoestado” donde organizaciones criminales tendrían presencia e influencia dentro de áreas económicas clave; además, afirmó que durante años las autoridades estadounidenses enfocaron casi toda la atención en drogas como el fentanilo y dejaron de lado otras actividades criminales relacionadas con agricultura y comercio.

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El gusano barrenador volvió a poner en alerta a la frontera

El gusano barrenador representa una amenaza sanitaria grave para el ganado debido a que las larvas se alimentan de tejido vivo; los brotes generan preocupación en ranchos y cadenas de exportación por el riesgo económico y sanitario que implica la expansión de la plaga.

¿Qué dijo el investigador sobre México y el crimen organizado?

Ammon Blair sostuvo que los cárteles ya no operan únicamente como estructuras dedicadas al narcotráfico; según explicó ante legisladores texanos, actualmente participan en redes económicas mucho más amplias relacionadas con transporte, comercio y cadenas productivas.

El especialista aseguró que organizaciones criminales han logrado controlar territorios completos, infiltrar instituciones y aprovechar actividades legales para fortalecer operaciones ilícitas; además, advirtió que ese entorno complica la supervisión sanitaria y la seguridad en sectores como la ganadería.

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