Investigador de EU alerta crisis fronteriza y culpa a cárteles de México por expansión del gusano barrenador

El brote de gusano barrenador que mantiene bajo presión a la frontera ganadera entre México y Estados Unidos dio un nuevo giro político luego de que un investigador estadounidense acusara públicamente a los cárteles mexicanos de aprovechar rutas de tráfico ilegal para expandir la plaga hacia el norte del continente; las declaraciones fueron hechas ante el Comité del Senado de Texas sobre Agua, Agricultura y Asuntos Rurales.

El especialista Ammon Blair aseguró que los patrones de propagación del gusano barrenador coinciden con corredores utilizados históricamente por redes de contrabando vinculadas al crimen organizado; además, sostuvo que el narcotráfico y sectores del gobierno mexicano operan de manera conjunta en actividades económicas estratégicas, incluyendo ganadería, agricultura y transporte.

¿Por qué relacionan a los cárteles con el gusano barrenador?

Durante su comparecencia en Texas, Blair explicó que el avance del gusano barrenador no sería un fenómeno aislado únicamente relacionado con movilidad animal; según su análisis, la expansión de casos sigue rutas similares a las utilizadas para tráfico de personas y mercancías ilegales desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

El investigador señaló particularmente la región del Tapón del Darién como uno de los puntos donde los corredores migratorios y de contrabando coinciden con trayectorias detectadas en el brote; de acuerdo con su postura, los grupos criminales han logrado infiltrarse en distintos sectores productivos y logísticos relacionados con el movimiento de ganado y mercancías.

Las declaraciones encendieron debate político debido a que Blair calificó a México como un “narcoestado” donde organizaciones criminales tendrían presencia e influencia dentro de áreas económicas clave; además, afirmó que durante años las autoridades estadounidenses enfocaron casi toda la atención en drogas como el fentanilo y dejaron de lado otras actividades criminales relacionadas con agricultura y comercio.

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🔹“México ocupa el primer lugar de los Mercados Criminales en el Mundo. Un Narcoestado en donde políticos operan en simbiosis con los cárteles afectando múltiples sectores como la ganadería, la agricultura y el… pic.twitter.com/EezuM1oc2v — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) May 18, 2026

El gusano barrenador volvió a poner en alerta a la frontera

El gusano barrenador representa una amenaza sanitaria grave para el ganado debido a que las larvas se alimentan de tejido vivo; los brotes generan preocupación en ranchos y cadenas de exportación por el riesgo económico y sanitario que implica la expansión de la plaga.

¿Qué dijo el investigador sobre México y el crimen organizado?

Ammon Blair sostuvo que los cárteles ya no operan únicamente como estructuras dedicadas al narcotráfico; según explicó ante legisladores texanos, actualmente participan en redes económicas mucho más amplias relacionadas con transporte, comercio y cadenas productivas.

El especialista aseguró que organizaciones criminales han logrado controlar territorios completos, infiltrar instituciones y aprovechar actividades legales para fortalecer operaciones ilícitas; además, advirtió que ese entorno complica la supervisión sanitaria y la seguridad en sectores como la ganadería.