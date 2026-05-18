Tiroteo en San Diego, California; amenaza fue “neutralizada”, asegura la policía y hay un muerto

Hoy lunes 18 de mayo de 2026, las autoridades de San Diego, California, atienden el reporte de un tiroteo sucedido en un centro islámico. El Departamento de Policía de San Diego pidió a la población alejarse del lugar, debido a la presencia de un "tirador activo". Fuentes de la policía aseguraron a la cadena CNN que hay un muerto debido a este hecho.

Diversas personas se alejaban del edificio. Varias de ellas fueron escoltadas por agentes de la policía. El Centro Islámico de Clairmont, California, es la mezquita más grande ubicada en el condado de San Diego.

SDPD is on scene at the Islamic Center of San Diego in the 7000 block of Eckstrom Ave for a reported active shooter.



Please avoid the area. Updates to follow. #SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Más tarde, la Policía de San Diego informó que la amenaza fue "neutralizada".

The threat at the Islamic center has been neutralized.



Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park.



(4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)#SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Testigos relatan tiroteo en Mezquita de San Diego

Una mujer que vive cerca del Centro Islámico de San Francisco narró a la cadena CNN que estaba almorzando con su esposo y sus dos hijas cuando escuchó “explosiones” a las afueras.

Vanessa, como pidió ser identificada, subió a la habitación de su hija, vio por una ventana que donde había niños jugando en la mezquita y comenzaron a entrar al edificio.

Después, llamó al número 911, y mientras estaba llamando, vio cómo un oficial de policía recibía hasta tres disparos.

FBI colabora con autoridades de San Diego tras tiroteo

Otros residentes de las cercanías relataron que escucharon hasta dos rondas de disparos y consideraron que se trataba de un arma semiautomática. Tras reportarlo al 911, varias patrullas y ambulancias llegaron al lugar. Narró que estaban preocupados por los niños en la escuela cercana.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en San Diego señaló que colabora con las autoridades locales tras el tiroteo.