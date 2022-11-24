Alcalde de Chesapeake, Virginia, se pronuncia sobre tiroteo de Walmart

"Superaremos esto", dijo Rick West, el alcalde de Chesapeake, Virginia, el miércoles 23 de noviembre luego de un tiroteo mortal en Walmart donde un gerente abrió fuego contra sus compañeros de trabajo, matando a seis antes de dispararse a sí mismo el martes 22 de noviembre.

En un video, el alcalde de Chesapeake expresó su incredulidad ante el tiroteo, pero también su apoyo a las vícitmas y sus familiares.

“¿Quién hubiera pensado alguna vez que habría un tiroteo masivo aquí mismo en la ciudad de Chesapeake? Estoy aquí para decirles que ha habido un gran apoyo, no solo a nivel local sino de personas de todo el país. Conozco esta comunidad y la conozco bien y sé que nos uniremos y ayudaremos a las familias de las víctimas. Compartiremos esta carga juntos y seremos más fuertes por ello”, dijo West.

Añadió que informaría de los avances en la investigación del tiroteo tan pronto hubiera disponible información.

“Por ahora, las fuerzas del orden público harán lo que puedan y les prometo que les enviaremos más información. Hasta entonces, sepan que superaremos esto, lo superaremos juntos y nunca olvidaremos a aquellos que hemos perdido”, añadió el alcalde.

A Walmart employee killed six people and wounded several others before fatally shooting himself at a store in Chesapeake, Virginia, in the latest episode of gun violence in the United States https://t.co/VELlawafp3 pic.twitter.com/29rfyaNZYL — Reuters (@Reuters) November 24, 2022

¿Qué pasó en Chespeake, Virginia?

El pistolero, identificado como Andre Bing, de 31 años, es origninario de Chesapeake, Virginia. Se reporta que no dijo nada cuando comenzó el tiroteo y disparó contra los trabajadores reunidos el martes por la noche antes de su turno de noche, según dos empleados que estaban en la sala de descanso de Walmart.

Las autoridades de Chesapeake, Virginia, dicen que todavía estaban investigando qué pudo haber motivado a Bing (quien llegó armado con una sola pistola y varias revistas de municiones) a iniciar un tiroteo. La ciudad dijo que su equipo SWAT había ejecutado una orden de allanamiento en su casa.

Varios compañeros de trabajo de Bing le dijeron a CNN que, en el pasado, el atacante había exhibido un comportamiento extraño y, a veces, amenazante. También hacía comentarios paranoicos y expresó en varias ocasiones preocupación por que el gobierno lo estaba "monitoreando", según las entrevistas de CNN.

Al menos otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo, que tuvo lugar mientras unas 50 personas se encontraban dentro de la tienda Walmart.

Se colocaron globos y flores cerca de un árbol en el estacionamiento de Walmart en lo que parecía ser un memorial improvisado por las víctimas del tiroteo el miércoles por la tarde.