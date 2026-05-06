Cae en Colombia Jorge Espinoza, enlace del Cártel de Sinaloa

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General y el FBI, se logró la captura de Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”. El ciudadano mexicano es identificado por las autoridades de Estados Unidos como un eslabón fundamental en la logística y el financiamiento del Cártel de Sinaloa, específicamente en la comercialización global de fentanilo.

la detención de Jorge Espinoza Peña ocurrió específicamente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras haber sido rastreado por una orden judicial emitida en septiembre de 2025. Las autoridades detallaron que su perfil como objetivo de alto valor se consolidó tras una investigación que reconstruyó sus movimientos desde México, permitiendo a la Interpol (Dijín) y al FBI interceptarlo en el momento en que intentaba utilizar a Colombia como nodo para la expansión de drogas sintéticas hacia otros mercados internacionales.

Escondido y con misiones criminales en Colombia

Alias “Alex”, originario de Cosalá, Sinaloa, no solo buscaba refugio en Sudamérica para evadir los controles en México, sino que tenía misiones estratégicas en territorio colombiano.

Su objetivo era consolidar alianzas con estructuras criminales locales para robustecer el tráfico de drogas sintéticas.

Los recursos obtenidos por la venta de fentanilo en Norteamérica eran reinvertidos directamente en la capacidad operacional y la expansión transnacional del cártel.

Las autoridades señalan que su estancia en Colombia era un intento de ocultarse de los intensos operativos realizados en su tierra natal.

Delitos por los cuales será extraditado

La captura de Espinoza Peña tiene fines inmediatos de extradición. Actualmente, es requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York bajo los siguientes cargos:

Concierto para delinquir (un pacto para cometer crímenes de forma organizada y a largo plazo)

Tráfico de drogas ilícitas, con énfasis en la distribución de fentanilo hacia mercados globales.



El Cártel de Sinaloa como "Organización Terrorista"

Esta detención cobra una relevancia política mayor tras la decisión tomada por el presidente Donald Trump el 20 de febrero de 2025, cuando designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista internacional. Bajo esta designación, las agencias internacionales han estrechado su cooperación para desmantelar no solo a los líderes visibles, sino a los cerebros financieros como alias “Alex”.

