Incendios forestales en Los Ángeles fueron provocados por sujeto “enojado con el mundo”

Jonathan Rinderknecht, un hombre de 30 años, enfrenta cargos por iniciar un fuego en las Montañas de Santa Mónica, en California, que las autoridades vincularon con elos devastadores incendios de Palisades en enero de 2025. Esa tragedia mató a 12 personas y destruyó miles de hogares en Los Ángeles.

¿Quién es Jonathan Rinderknecht y de qué se le acusa?

Los documentos judiciales describieron a Rinderknecht como un individuo aislado y cada vez más errático, quien usaba frases como “Liberen a Luigi Mangione” y “Derroquemos a todos los multimillonarios”.

La conexión entre Rinderknecht y el caso de Luigi Mangione

Los investigadores revelaron que Rinderknecht comparó el incendio provocado con el crimen que se imputó a Mangione, el tirador del CEO de UnitedHealthcare.

En una entrevista el 24 de enero, cuando le preguntaron por qué alguien provocaría un incendio en Palisades, Rinderknecht respondió que sería por resentimiento hacia los ricos que disfrutan su dinero “mientras nosotros básicamente estamos esclavizados por ellos”. Los fiscales detallaron que Rinderknecht se mostró angustiado por una relación fallida y furioso porque no tenía planes para Nochevieja.

El detenido era conductor de un servicio de transporte por aplicación y algunos de sus pasajeros lo describieron como “enojado, intenso, conduciendo de forma errática y despotricando por estar ‘furioso con el mundo’”, según los documentos judiciales.

Cronología del incendio de Palisades: del 1 de enero a la tragedia

El incendio inició el 1 de enero, el cual ardió sin ser detectado y sus llamas se reavivaron una semana después, el 7 de enero de 2025, en barrios de Pacific Palisades y Malibú.

Rinderknecht se declaró inocente de los cargos relacionados con incendio provocado. Su juicio está programado para el 8 de junio. Sus abogados argumentaron que lo usaron como chivo expiatorio por el fracaso del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en extinguir completamente el fuego inicial.

Argumentos de la defensa: ¿un chivo expiatorio para los bomberos de Los Ángeles?

Steve Haney, abogado de Rinderknecht, declaró en un email el domingo: "Mi cliente mantiene su inocencia desde el principio y esperamos limpiar su nombre en el juicio. El motivo sobre que mi cliente inició un fuego en Nochevieja porque no tenía cita habla por sí solo".

Haney organizó una conferencia de prensa en marzo para pedir la liberación de Rinderknecht de la cárcel, citando evidencia que lo exculpaba, como una declaración de un bombero que alertaba a sus superiores que había puntos calientes en el suelo humeante el 2 de enero de 2025.

Un jefe de batallón testificó que recorrió cuatro veces el perímetro del área quemada ese día y aseguró que todos los puntos calientes se extinguieron.

Jaime Moore, jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles nombrado en octubre, expresó preocupación por las diferencias en los testimonios de los bomberos, por lo que encargó un informe independiente sobre el manejo del fuego del 1 de enero de 2025.

