Turista golpea a recepcionista de hotel en Colombia y lo liberan por esta indignante razón

Un hombre quedó captado en video mientras golpeaba a una recepcionista de un hotel en Colombia. Las imágenes generaron indignación inmediata al ser difundidas por redes sociales.

¿Qué pasó en el Hotel Plaza Mayor 44 de Medellín?

La agresión sucedió en el Hotel Plaza Mayor 44 en Medellín, Antioquia, el 4 de mayo de 2026. Presuntamente, el sujeto agredió a la mujer luego de que ella rechazara entrar a la habitación del sujeto.

Video de la agresión a una recepcionista en Antioquia

La cámara de vigilancia del establecimiento logró grabar el instante donde el sujeto se acerca a la recepción del lugar. Vestido con una toalla blanca, el sujeto le lanza una cachetada y después le da golpes a la mujer y le avienta un objeto del escritorio. Finalmente se le cae la toalla y sale de la vista de la cámara.

🇨🇴 | Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre agrediendo a una mujer en la recepción de un hotel en Medellín, Colombia, tras negarse ella a ingresar a una habitación con él.



La mujer es empleada del establecimiento. pic.twitter.com/G5AiQ7Yfme — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

En un inicio se pensaba que el agresor era extranjero, pero el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que se trata de un ciudadano colombiano de 38 años de edad, originario del departamento de Cundinamarca.

Identidad del agresor: ¿quién es el hombre que golpeó a la mujer?

Después de reportar la agresión a las autoridades, la policía entró al hotel y tuvo que forzar la puerta de la habitación del sujeto, ya que rechazaba entregarse. Tras ello, fue detenido y trasladado a un hospital, ya que intentó autolesionarse . Mientras que la mujer interpuso la denuncia correspondiente.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, especificó que el agresor, identificado como José Abelardo Rosa Moncada, se había lesionado porque consumió “alguna sustancia o por algunos problemas psiquiátricos”.

Por qué quedó en libertad el agresor de la recepcionista en Medellín

Sin embargo, a pesar de haber sido detenido por el delito de lesiones personales, el agresor quedó en libertad, debido a sus problemas de salud mental y otras decisiones de un juez.

Las autoridades judiciales solo emitieron una orden de alejamiento para que Rosa Moncada no se acerque a la mujer ni al hotel donde sucedió la agresión . El secretario Villa destacó que les parece “absurdo y riesgoso” dejarlo en libertad.

“Ahí no podemos decir que hubo una riña. Ahí no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales. Lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, afirmó el funcionario.

