¿Reto viral? Intoxicación de estudiantes en Chiapas no es caso aislado

Este fin de semana, se calentaron los ánimos en una reunión entre directores y padres de familia de los alumnos que sufrieron una intoxicación de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas; mientras los segundos indican que fueron drogados con cocaína, los funcionarios de la escuela lo niegan.

La fiscalía estatal informó que las pruebas realizadas a 15 alumnos dieron negativo a alguna droga, mientras que los papás aseguran tener pruebas de que a sus hijos sí los drogaron.

Protección civil informó que de los 110 jóvenes intoxicados, solo uno fue trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y los demás ya fueron dados de alta.

Padres aseguran que sus hijos fueron drogados

Padres de familia de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, no están de acuerdo con el comunicado de la fiscalía estatal de que las pruebas realizadas a 15 alumnos dieron negativo a alguna droga y aseguran tener pruebas de que a sus hijos sí fueron drogados.

“Yo fui a un laboratorio particular, salió positivo a cocaína, aquí está, aquí lo tengo... aquí está, positivo a cocaína, aquí está el laboratorio, aquí están las pruebas”, reveló uno de los padres.

“Yo a saqué mi hijo del hospital diciéndome la doctora el niño estaba drogado, que era cocaína, me voy con un doctor particular para estar más segura, me dijo el niño sí trae síntomas de cocaína”, dijo otro de los padres.

Directivos y padres de familia mantenían una reunión en el plantel, en la que los papás exigieron justicia ante los medios de comunicación.

Uno de los directores acusó a los padres de protagonistas y se calentaron los ánimos y las sillas volaron.

Sobre la salud de los estudiantes, Protección Civil informó que la mayoría ya fue dada de alta.

“Se llevaron a 110 niños... hasta ahorita nada más uno fue trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya los demás los 109 todos están estables”.

¿Un reto viral?

Ahora los papás piden mayor seguridad en la zona.

“Que estén más al pendiente los maestros principalmente o que haya más seguridad en esta escuela porque no debe de pasar esto, ahora sí que sabemos que aquí en Bochi l, circula muchas drogas, ¿verdad?”, dijo otro de los padres.

Según el director del plantel dos alumnos fueron señalados como los responsables de poner alguna sustancia en el agua de sus compañeros, por lo que se realizarán las denuncias ante mas autoridades.

Incluso, hay versiones de que no se trata de un hecho aislado, ya que en otros planteles han ocurrido situaciones similares y que podría tratarse de un reto viral.

El fiscal de Adolescentes en Chiapas, José Eduardo Morales Montes refirió que de los jóvenes intoxicados, tres dieron positivo a cocaína y uno permanece hospitalizado en terapia intensiva.

Y sobre si se trata de un reto viral, el funcionario explicó que se realizó una denuncia en Tapachula luego de que cinco alumnos presentaran signos de intoxicación y aunque las pruebas salieron negativas a cocaía, se investiga también en ese caso.

Pro lo pronto, dijo, el área Servicios Periciales recibió las muestras del garrafón de donde se supone tomaron agua

los menores.