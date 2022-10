“Mi hijo salió positivo a cocaína”, acusan padres en Chiapas

Se calentaron los ánimos en una reunión entre directores y padres de familia de los alumnos intoxicados de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, la Fiscalía estatal informó que las pruebas realizadas a 15 alumnos dieron negativo a alguna droga, en contraparte los papás aseguran tener pruebas de que a sus hijos sí los drogaron con cocaína.

Protección Civil informó que de los 110 jóvenes intoxicados, solo uno fue trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y los demás ya fueron dados de alta.

Reunión con padres

Padres de familia de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, no están de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía estatal de que las pruebas realizadas a 15 alumnos dan negativo a alguna droga. Ellos aseguran tener pruebas de que a sus hijos sí los drogaron.

“Yo fui a un laboratorio particular, salió positivo a cocaína, aquí está, aquí lo tengo... aquí está, positivo a cocaína, aquí está el laboratorio, aquí están las pruebas”, se escuchaba a uno de los padres de familia exhibían un examen médico.

En el mismo tenor, Villanel, madre de familia expuso ante las autoridades escolares: “Yo saqué a mi hijo del hospital, diciéndome la doctora: el niño estaba drogado, que era cocaína, me voy con un doctor particular para estar más segura, me dijo el niño sí trae síntomas de cocaína”.

Directivos y padres de familia mantenían una reunión en el plantel, en la que los papás exigieron justicia ante los medios de comunicación.

Uno de los directores acusó a los padres de protagonistas y se calentaron los ánimos.

Estudiantes fueron dados de alta

Sobre la salud de los estudiantes, Protección Civil estatal informó que la mayoría ya fueron dados de alta.

“Se llevaron a 110 niños, hasta ahorita nada más uno fue trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya los demás los 109 todos están estables”, informó Sebastián Díaz, director Protección Civil de Bochil.

Piden mayor seguridad

Ahora los papás piden mayor seguridad en la zona.





“Que estén más al pendiente los maestros principalmente o que haya más seguridad en esta escuela porque no debe de pasar esto, ahora sí que sabemos que aquí en Bochil, circula muchas drogas, ¿verdad?”, aseveró Juan López, padre de familia.

Según el director del plantel dos alumnos fueron señalados como los responsables de poner alguna sustancia en el agua de sus compañeros, por lo que se realizarán las denuncias ante más autoridades.