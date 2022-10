Alerta en Chiapas: otra intoxicación en Tapachula,16 niños al hospital

La noche del martes 11 de octubre, decenas de padres de familia corrían desesperados a la Escuela Secundaria Federal Número 1, en Tapachula, Chiapas, en ese lugar donde sus hijos estudian, se hablaba de otro caso de intoxicación masiva de estudiantes, niños de entre 13 y 15 años.

Los directivos de la institución alertaron a los grupos de emergencia, ya que primero siete alumnos presentaban mareos, desorientación y vómitos, síntomas de intoxicación.

Una de las madres de familia se mostraba desesperada y exigía una investigación del caso.

“Esto está mal, está mal y todos los papás estamos acá esperando a ver que sale y dicen porque nada más dan carpetazo, el ministerio público qué dijo, qué dijo, nada..”, reprochaba desesperada.

Lo mismo, el señor Rodrigo Villatoro padre de uno de los alumnos afectados.

“Otra vez lo mismo, como la primera vez, ahorita vamos a ver andamos exigiendo la solución que es lo que pasa, poque no nos vamos a quedar callados como padres de familia”, indicó.

Y es que esta es la segunda ocasión en menos de un mes que los cuerpos de emergencia llegan a esta escuela secundaria federal, el 23 de septiembre pasado más de 30 jóvenes presentaron síntomas también de intoxicación, aunque esta vez sus mismos compañeros creen saber de qué se trata.

Esta vez están hospitalizados al menos 16 estudiantes de una secundaria de #Tapachula.

¿Qué pasa en las escuelas de Chiapas?

Si bien no se ha podido comprobar qué pasa con los estudiantes de secundarias de Chiapas, en este caso, los niños revelaron algunas conductas de sus compañeros que pudieron haber casuado esta intoxicación.

“Eso se sabe, nada más que fueron varios desmayados y que hubo supuestamente que estaban fumando en el baño de niñas, estaban fumando no sé, creo que era mariguana o algo así que se había escuchado y pues de hecho todo sucedió en el segundo “H”, porque la vez pasada fue en el segundo “K” y en el segundo “l”, pero esta vez fue en el segundo “H” de hecho”, comentó uno de los estudiantes.

Otra alumna de esta escuela secundaria, relató que “a todos los niños los están metiendo en los baños incluso a los que están dando son pastillas de colores que traen cocaína, perico y cristal, es lo que están dando, eso es lo que están dando son los niños de segundo grado, de segundo grado “H” les están echando la culpa que ellos están fumando, así como mota, coco o cocos que le dicen el cristal en piedra es lo único”.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera oficial el resultado de las investigaciones sobre las muestras tomadas a los alumnos o de los líquidos y alimentos recolectados como indicios, los padres de familia están desesperados.

Rodrigo Villatoro recuerda: “No dijeron nada, no dijeron qué sustancia era o que, si era droga o no, dijeron que nada no había ni soluciones otra vez lo mismo y vuelve a caer lo mismo”.

Por lo pronto 14 jóvenes están siendo atendidos en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y dos más en la Cruz Roja, todos se reportan estables y fuera de peligro.

El IMSS emitió una ficha en la que informó lo siguiente:

Respecto a la atención médica a adolescentes estudiantes de la escuela Secundaria “Constitución” Federal No. 1, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informa:

· El HGZ No.1 atiende en el área de Urgencias a 14 adolescentes, quienes llegaron con signos y síntomas de probable intoxicación.

· Al corte de las 21:00 horas, los 14 pacientes se reportan estables y se encuentran bajo vigilancia médica.

El cuarto caso de intoxicación en Chiapas en un mes

Este caso, es el cuarto que se presenta en Chiapas en menos de un mes. La primera intoxicación masiva ocurrió en esa misma secundaria de Tapachula el 23 de septiembre.

El 4 de octubre fue reporteado el segundo en otra secundaria de Tapachula. El tercero, tuvo lugar el viernes en el municipio de Bochil, el más numeroso con 110 intoxicados.