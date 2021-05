En Chihuahua, candidata del PRI pide votar por Maru Campos del PAN

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz, pidió votar por su adversaria, la panista Maru Campos, en las elecciones del próximo 6 de junio, para impedir que Morena gane en el estado.

“Con profunda contundencia habré de hacer, todos estos días, un llamado a los chihuahuenses, todos aquellos que me han expresado su compromiso, que me han expresado su adhesión, que me han expresado sus palabras de aliento, que me han acompañado en esta contienda, que les pido que voten por Maru Campos”, dijo Ortiz durante la presentación de la estrategia “Juntos defendamos Chihuahua"l.

Porque votar por este proyecto significa sí apoyarla, sí ayudarla, sí poner nuestro granito de arena para que llegue a la Gubernatura del estado, pero también significa un bien mayor para Chihuahua, significa cerrarle el paso a Morena para que sepa que en el norte del país, ni tiene espacio, ni tiene cabida y que no habremos de permitir ideologías ni conductas extrañas que lesionan, que denigran y que han agraviado a los chihuahuenses

La candidata priista aclaró que no renunciará a la candidatura y que espera que las alcaldías, diputaciones y sindicaturas las gane su partido, el Revolucionario Institucional, al afirmar que México vive una condición extraordinaria que se definirá en esta elección.

“Esta no es una elección más”, puntualizó Ortiz, quien consideró que no es nada más sobre quién conducirá a Chihuahua, se trata, dijo de impedir que Morena obtenga el triunfo el próximo 6 de junio.





“Sí Chihuahua cae en manos de Morena, este país ya no tiene remedio”, indicó.

Maru Campos agradece a Ortiz la altura de miras

Por su parte, Maru Campos agradeció la altura de miras de Ortiz para conformar el frente Juntos Defendamos Chihuahua.

“Felicidades a Graciela Ortiz, que demuestra su amor por Chihuahua al defender la democracia haciendo un frente común para blindar a nuestro estado del la ineptocracia que impera a nivel federal”, escribieron en redes sociales.