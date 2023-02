Una niña de siete años es diagnosticada con cáncer de mama en Chile

Su nombre es Maura y apenas a los siete años de edad ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Se trata de una pequeña niña chilena, quien causó conmoción en la comunidad científica de su país, pero también de todo el mundo, pues se trata de un caso completamente atípico y triste, ya que a su corta edad tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para evitar que el cáncer se desarrolle.

La enfermedad le fue diagnosticada cuando tenía seis años por un complejo de cáncer de mamas, luego de una serie de estudios realizados tras la detección de un pequeño punto debajo del pezón, el cual motivó a su madre, Patricia Muñoz, a una visita al médico, quien le confirmó que se trataba de una situación anormal y que debía ser tratado a la brevedad.

Tras los análisis clínicos, médicos chilenos confirmaron que se trataba de cáncer de mama en Maura, algo completamente inusual, pues una abrumante mayoría de este tipo de cáncer le ocurre a mujeres por encima de los 50 años, por lo que un caso a los siete años de edad será recordado durante décadas.

Luego de dar el diagnóstico y observar los resultados de los estudios, la decisión fue extirparle totalmente la mama, con el objetivo de evitar que el tumor se propague en otras partes del cuerpo. Esto ha provocado tristeza en la familia de la pequeña, quienes se preparan para afrontar el crecimiento de su hija con esta operación de cánceren el pecho.

“Tengo fotos de la maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama. ¿Qué me acarrea a mi eso ahora? Que ella cuando sea más grande no se acepte, un sinfín de cosas”, mencionó Patricia en entrevista para el medio local, 24 Horas, a quienes les explicó a detalle cómo ha sido este proceso.

Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta Patricia, mamá de Maura

Archivo El mes de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama

Actualmente Maura y su familia esperan los resultados tras la operación de cáncer de mama, en el que esperan que la intervención no haya provocado metástasis, pues actualmente no existe un tratamiento especializado para la niña de siete años, motivo por el que buscan continuar con el seguimiento de la enfermedad en otras latitudes.

Cáncer de mama en niña de siete años es “uno en 400 millones”

Al respecto habló el el presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos, Felipe Tagle, quien explicó que cuando le fue notificado el caso, muchos de los médicos declinaron la participación al ser un caso completamente atípico, pues de acuerdo con sus palabras, solo hay un precedente similar en Estados Unidos y fue con una niña mayor.

“A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones”, afirmó el especialista, en palabras para el medio antes citado.